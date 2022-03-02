https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-كلوب-يدفع-ليفربول-لتجديد-عقد-محمد-صلاح-بأي-طريقة-1059381488.html
إعلام: كلوب يدفع "ليفربول" لتجديد عقد محمد صلاح بأي طريقة
إعلام: كلوب يدفع "ليفربول" لتجديد عقد محمد صلاح بأي طريقة
أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، بأن المدير الفني لنادي "ليفربول" الإنجليزي، يورغن كلوب، يؤمن بضرورة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T17:13+0000
2022-03-02T17:13+0000
2022-03-02T17:13+0000
ليفربول
مجتمع
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وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أن كلوب يحاول مع إدارة ناديه الإنجليزي العمل على تجديد عقد محمد صلاح للبقاءي أنفيلد، بأي شكل وأي طريقة ممكنة.وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أنه يفترض انتهاء عقد محمد صلاح، نجم الفريق، صيف العام المقبل 2023، وأن النادي يفترض، أيضا، أن يقوم بمحاولة التجديد، على الفور، من أجل العمل على إبقاء جناح الفريق في ناديه الإنجليزي.يشار إلى أن محمد صلاح يشهد حالة فنية وبدنية رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الكروية التي شارك فيها، حتى الآن، كما أنه يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، حتى الساعة، برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، دييغو غوتا، وهو زميله في ليفربول، الذي يأتي ثانيا برصيد 12 هدفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/ليفربول-يشيد-بمحمد-صلاح-برسالة-باللغة-العربية-1058739789.html
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ليفربول, مجتمع
إعلام: كلوب يدفع "ليفربول" لتجديد عقد محمد صلاح بأي طريقة
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أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، بأن المدير الفني لنادي "ليفربول" الإنجليزي، يورغن كلوب، يؤمن بضرورة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.
وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية
، مساء اليوم الأربعاء، أن كلوب يحاول مع إدارة ناديه الإنجليزي العمل على تجديد عقد محمد صلاح
للبقاءي أنفيلد، بأي شكل وأي طريقة ممكنة.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أنه يفترض انتهاء عقد محمد صلاح، نجم الفريق، صيف العام المقبل 2023، وأن النادي يفترض، أيضا، أن يقوم بمحاولة التجديد، على الفور، من أجل العمل على إبقاء جناح الفريق في ناديه الإنجليزي.
يشار إلى أن محمد صلاح
يشهد حالة فنية وبدنية رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الكروية التي شارك فيها، حتى الآن، كما أنه يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، حتى الساعة، برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، دييغو غوتا، وهو زميله في ليفربول، الذي يأتي ثانيا برصيد 12 هدفا.