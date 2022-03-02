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https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-وصول-أول-مرتزقة-أجانب-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-في-الأعمال-القتالية-إلى-جانب-الجيش-الأوكراني-1059358785.html
إعلام: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني
إعلام: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني
أشارت وسائل إعلام إلى وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:49+0000
2022-03-02T11:32+0000
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نشرت المجلة الأمريكية Vice، مقابلة مع متخصص سابق في الدفاع الجوي العسكري البريطاني وعرضت مقطع فيديو له وهو يمر عبر نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود في غرب أوكرانيا.وأضاف أنه تم تدريبهم على إسقاط الطائرات باستخدام أنظمة مضادة للطائرات، بما في ذلك الأنظمة المضادة للصواريخ. وبحسب الموقع الأمريكي، أصبح من السهل الآن على الأجانب الوصول إلى الحدود الأوكرانية والانضمام إلى القوات الأوكرانية، فالبريطاني، سافر من إنجلترا إلى بولندا، ثم استقل سيارة أجرة. وأضافت المجلة أن عددا من الأجانب، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، مهتمون بسبل الوصول إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

إعلام: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني

10:49 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 02.03.2022)
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الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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أشارت وسائل إعلام إلى وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني.
نشرت المجلة الأمريكية Vice، مقابلة مع متخصص سابق في الدفاع الجوي العسكري البريطاني وعرضت مقطع فيديو له وهو يمر عبر نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود في غرب أوكرانيا.

وقال العسكري البريطاني السابق للصحيفة "لقد كنت على اتصال مع بعض الناس وآمل أن أتمكن من تطبيق مهاراتي في مجال الدفاع الجوي. أعتقد أنه خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيتضح المزيد".

وأضاف أنه تم تدريبهم على إسقاط الطائرات باستخدام أنظمة مضادة للطائرات، بما في ذلك الأنظمة المضادة للصواريخ.
وبحسب الموقع الأمريكي، أصبح من السهل الآن على الأجانب الوصول إلى الحدود الأوكرانية والانضمام إلى القوات الأوكرانية، فالبريطاني، سافر من إنجلترا إلى بولندا، ثم استقل سيارة أجرة.
وأضافت المجلة أن عددا من الأجانب، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، مهتمون بسبل الوصول إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية.
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