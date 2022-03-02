https://arabic.sputniknews.com/20220302/إيران-تصف-حزب-الله-بـالبطل-الذي-لا-بديل-له-في-مقارعة-جبهة-الكفر-والنفاق-والخداع-في-المنطقة-1059357833.html

إيران تصف "حزب الله" بـ"البطل الذي لا بديل له في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع في المنطقة"

إيران تصف "حزب الله" بـ"البطل الذي لا بديل له في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع في المنطقة"

وصفت السلطات الإيرانية "حزب الله" اللبناني بـ"البطل الذي لا بديل له في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع في المنطقة". 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T10:32+0000

2022-03-02T10:32+0000

2022-03-02T10:32+0000

أخبار إيران

أخبار حزب الله

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وقال وزير الثقافة الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، إن "جذور تأسيس حزب الله تم بتوجيه من قائد الثورة الإمام الخميني في لعام 1982"، مشيرا إلى أنه "بعد تبلور تيار المقاومة خرجت أمريكا وفرنسا من لبنان مفضوحتين تماما"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال: "ان عباس الموسوي، ثاني أمين عام لحزب الله، كان تجسيدا كاملا للتقوى والصبر والعلم والطاعة لأمر الإمام، وفي ظل إدارته الذكية، ومن بعده حسن نصرالله، تحوّل حزب الله إلى بطل لا بديل عنه في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع".وكان حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، قال أخيرا، إن حزبه يقوم منذ سنوات بتحويل صواريخه إلى صواريخ دقيقة.وأفادت قناة المنار بأن تصريحات نصر الله جاءت خلال مهرجان ذكرى "الشهداء القادة" الذي أقامه "حزب الله"، في يوم 16 فبراير/شباط الماضي، مؤكدا خلالها أنه باتت لدى حزب الله القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لديه بالآلاف إلى صواريخ دقيقة.ووجّه الأمين العام لـ"حزب الله" رسالة للإسرائيلي الذي يبحث عن الصواريخ الدقيقة، قائلا لها: "ابحث قدر ما تريد ونحن ننتظركم"، مضيفا أنه "إذا تجرأ العدو على القيام بتنفيذ عملية ما بحثا عن صواريخنا فقد نكون أمام عملية أنصارية 2".وأكد نصر الله أن لدى شباب حزب الله القدرة على مواكبة كل تطور، وهم جاهزون لأي تطور جديد في الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن المقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر الطائرات المسيرة الإسرائيلية.ولم يكتف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بذلك، بل أوضح أنه بدأ في لبنان منذ سنوات بتصنيع الطائرات المسيّرة، ولبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن، لافتا إلى أنه "اللي بدو يشتري أهلا وسهلاً".

https://arabic.sputniknews.com/20220217/تلفزيون-حسن-نصر-الله-زار-إيران-سرا-وناقش-الهجوم-على-إسرائيل-1058771474.html

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