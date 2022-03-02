https://arabic.sputniknews.com/20220302/إيران-صادرات-البضائع-غير-النفطية-تجاوزت-مستوى-45-مليار-دولار-في-11-شهرا-1059359700.html
إيران... صادرات البضائع غير النفطية تجاوزت مستوى 45 مليار دولار في 11 شهرا
إيران... صادرات البضائع غير النفطية تجاوزت مستوى 45 مليار دولار في 11 شهرا
أعلنت إيران أن صادرات البضائع غير النفطية تجاوز مستوى 45 مليار دولار في الشهور الـ 11 من السنة المالية الجارية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:01+0000
2022-03-02T11:01+0000
2022-03-02T11:01+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال مساعد شؤون السلع التصديرية والخدمية في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرهادي نوري، إن صادرات البضائع غير النفطية في الفترة ما بين 21 مارس/آذار 2021 وحتى 19 فبراير/شباط 2022، تجاوزت مستوى 45 مليار دولار.وأوضح في ندوة ضمت المصدرين المثاليين في البلاد، بأن الصادرات السلعية بلغت 43.5 مليار دولار، فيما تجاوزت صادرات الخدمات الفنية الهندسية 2 مليار دولار في الفترة المذكورة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وسبق أن أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن "قيمة التجارة الخارجية للبلاد في غضون 11 شهرا من السنة المالية الجارية، تخطت 90 مليار دولار مسجلة زيادة بواقع 38 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة".
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إيران, أخبار إيران
إيران... صادرات البضائع غير النفطية تجاوزت مستوى 45 مليار دولار في 11 شهرا
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أعلنت إيران أن صادرات البضائع غير النفطية تجاوز مستوى 45 مليار دولار في الشهور الـ 11 من السنة المالية الجارية.
وقال مساعد شؤون السلع التصديرية والخدمية في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرهادي نوري، إن صادرات البضائع غير النفطية في الفترة ما بين 21 مارس/آذار 2021 وحتى 19 فبراير/شباط 2022، تجاوزت مستوى 45 مليار دولار.
وأوضح في ندوة ضمت المصدرين المثاليين في البلاد، بأن الصادرات السلعية بلغت 43.5 مليار دولار، فيما تجاوزت صادرات الخدمات الفنية الهندسية 2 مليار دولار في الفترة المذكورة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
.
وسبق أن أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن "قيمة التجارة الخارجية للبلاد في غضون 11 شهرا من السنة المالية الجارية، تخطت 90 مليار دولار مسجلة زيادة بواقع 38 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة".