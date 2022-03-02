https://arabic.sputniknews.com/20220302/الإمارات-تعلق-مؤقتا-مذكرة-تفاهم-مشتركة-مع-كييف-بشأن-دخول-الأوكرانيين-إليها-دون-تأشيرة-1059362818.html

الإمارات تعلق مؤقتا مذكرة تفاهم مشتركة مع كييف بشأن دخول الأوكرانيين إليها دون تأشيرة

الإمارات تعلق مؤقتا مذكرة تفاهم مشتركة مع كييف بشأن دخول الأوكرانيين إليها دون تأشيرة

أعلنت السفارة الأوكرانية في أبوظبي، أن الإمارات علقت مؤقتا مذكرة التفاهم المشتركة بين الحكومة الإماراتية ونظيرتها الأوكرانية، بشأن إلغاء التأشيرة بين البلدين. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T11:53+0000

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2022-03-02T11:53+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك،: "مواطني أوكرانيا الأعزاء، اعتبارا من 1 آذار/مارس 2022، تعلق الإمارات مؤقتا مذكرة التفاهم المشتركة بين الحكومة الأوكرانية والحكومة الإماراتية، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة".ونوهت السفارة الأوكرانية إلى أن مواطنيها الراغبين للسفر إلى الإمارات، سيتطلب منهم الحصول على تأشيرة مناسبة لدخول البلاد، موضحة أن التعليق المؤقت لمذكرة التفاهم لا ينطبق على المواطنين الأوكرانيين الموجودين بالفعل داخل الإمارات.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن فتح أبوابه لاستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة، لنزع السلاح من أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-وصول-أول-مرتزقة-أجانب-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-في-الأعمال-القتالية-إلى-جانب-الجيش-الأوكراني-1059358785.html

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