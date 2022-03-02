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الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضيه
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الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضيه
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضيه
حظر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي دول الاتحاد. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:03+0000
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كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى "آر تي" (روسيا اليوم) و"سبوتنيك" على أراضي دول الاتحاد.وأفادت الوثيقة أن الحظر يشمل "آر تي إنجليزي" و"آر تي بريطانيا" و"آر تي ألمانيا" و"آر تي إسبانيا" وووكالة "سبوتنيك".هذا وأعلنت شركة "ميتا" حظر تطبيقات جميع موارد قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" على منصتها.وقالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الأربعاء، "أغلقت ميتا تطبيقات جميع موارد مجموعتنا الإعلامية بين عشية وضحاها ، وكما هو الحال مع إغلاق أخبار Google وخدماتGoogle Discover ، فإننا نعتبر هذا مظهرًا من مظاهر الرقابة".هذا وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي".وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/غوغل-تقيد-مواد-المجموعة-الإعلامية-روسيا-سيغودنيا-1059359589.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, حظر, تقارير سبوتنيك

الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضيه

12:03 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 02.03.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورجناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية "آر تي" (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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يتبع
حظر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي دول الاتحاد.
كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى "آر تي" (روسيا اليوم) و"سبوتنيك" على أراضي دول الاتحاد.
وأفادت الوثيقة أن الحظر يشمل "آر تي إنجليزي" و"آر تي بريطانيا" و"آر تي ألمانيا" و"آر تي إسبانيا" وووكالة "سبوتنيك".
هذا وأعلنت شركة "ميتا" حظر تطبيقات جميع موارد قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" على منصتها.
وقالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الأربعاء، "أغلقت ميتا تطبيقات جميع موارد مجموعتنا الإعلامية بين عشية وضحاها ، وكما هو الحال مع إغلاق أخبار Google وخدماتGoogle Discover ، فإننا نعتبر هذا مظهرًا من مظاهر الرقابة".
الوكالة الدولية للإعلام روسيا سيفودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
"غوغل" تقيد مواد المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
10:57 GMT
هذا وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي".
وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.
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