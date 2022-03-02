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الاتحاد الأوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن نظام "سويفت"
الاتحاد الأوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن نظام "سويفت"
أعلن الاتحاد الأوروبي عن فصل 7 بنوك روسية عن نظام الخدمة المالية الدولية "سويفت". 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:47+0000
2022-03-02T12:10+0000
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ونشر الاتحاد الأوروبي وثيقة أعلن فيها عن فصل البنوك السبعة من نظام "سويفت"، وضمت القائمة بنوك VTB و Rossiya و Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombank و VEB.RFوكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.وفي وقت سابق الثلاثاء، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
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اقتصاد, روسيا

الاتحاد الأوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن نظام "سويفت"

11:47 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 02.03.2022)
© Photo / Facebook / SWIFT Communityجمعية اتصالات مالية عالمية "سويفت
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Photo / Facebook / SWIFT Community
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن فصل 7 بنوك روسية عن نظام الخدمة المالية الدولية "سويفت".
ونشر الاتحاد الأوروبي وثيقة أعلن فيها عن فصل البنوك السبعة من نظام "سويفت"، وضمت القائمة بنوك VTB و Rossiya و Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombank و VEB.RF

كما حظر الاتحاد المشاريع التي يمولها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بالإضافة لحظر عمليات تحويل نقدية باليورو إلى روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.
وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
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