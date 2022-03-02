https://arabic.sputniknews.com/20220302/الاتحاد-البريطاني-للسيارات-يمنع-السائقين-الروس-من-المشاركة-في-أي-سباق-في-البلاد-1059366518.html

الاتحاد البريطاني للسيارات يمنع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد

الاتحاد البريطاني للسيارات يمنع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد

قرر الاتحاد البريطاني للسيارات، منع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T12:55+0000

2022-03-02T12:55+0000

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وحسب "رويترز"، قرر الاتحاد البريطاني للسيارات، اليوم الأربعاء، منع حاملي الرخصة من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في أي سباق في البلاد ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأضافت أنه بعد هذا القرار، لن يتمكن سائق "فورمولا 1" نيكيتا مازبين من المنافسة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى برخصته الروسية.تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي للسيارات عن السماح للسائقين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة كمستقلين تحت علم الاتحاد الدولي للسيارات بعد اجتماع غير عادي للمجلس العالمي لرياضة المحركات.ومن خلال استهداف جنسية حاملي التراخيص، سيحرم قرار الاتحاد البريطاني للسيارات السائقين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بغض النظر عن العلم الذي يتنافسون تحته.وقال الاتحاد البريطاني للسيارات إن قراره اتخذ بالتشاور الكامل مع الحكومة البريطانية والهيئات الوطنية للرياضة هناك.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/إلغاء-سباق-فورمولا-1-الذي-كان-مقرر-إقامته-في-مدينة-سوتشي-الروسية-1059146925.html

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