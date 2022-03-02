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الاتحاد البريطاني للسيارات يمنع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد
الاتحاد البريطاني للسيارات يمنع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد
قرر الاتحاد البريطاني للسيارات، منع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:55+0000
2022-03-02T12:55+0000
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وحسب "رويترز"، قرر الاتحاد البريطاني للسيارات، اليوم الأربعاء، منع حاملي الرخصة من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في أي سباق في البلاد ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأضافت أنه بعد هذا القرار، لن يتمكن سائق "فورمولا 1" نيكيتا مازبين من المنافسة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى برخصته الروسية.تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي للسيارات عن السماح للسائقين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة كمستقلين تحت علم الاتحاد الدولي للسيارات بعد اجتماع غير عادي للمجلس العالمي لرياضة المحركات.ومن خلال استهداف جنسية حاملي التراخيص، سيحرم قرار الاتحاد البريطاني للسيارات السائقين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بغض النظر عن العلم الذي يتنافسون تحته.وقال الاتحاد البريطاني للسيارات إن قراره اتخذ بالتشاور الكامل مع الحكومة البريطانية والهيئات الوطنية للرياضة هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/إلغاء-سباق-فورمولا-1-الذي-كان-مقرر-إقامته-في-مدينة-سوتشي-الروسية-1059146925.html
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رياضة, روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

الاتحاد البريطاني للسيارات يمنع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد

12:55 GMT 02.03.2022
© © RIA Novosti/Vitaliy Belousovسباق سيارات الفورمولا 1
سباق سيارات الفورمولا 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© © RIA Novosti/Vitaliy Belousov
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قرر الاتحاد البريطاني للسيارات، منع السائقين الروس من المشاركة في أي سباق في البلاد.
وحسب "رويترز"، قرر الاتحاد البريطاني للسيارات، اليوم الأربعاء، منع حاملي الرخصة من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في أي سباق في البلاد ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
سباق سيارات الفورمولا 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
إلغاء سباق "فورمولا 1" الذي كان مقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية
25 فبراير, 12:40 GMT
وأضافت أنه بعد هذا القرار، لن يتمكن سائق "فورمولا 1" نيكيتا مازبين من المنافسة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى برخصته الروسية.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي للسيارات عن السماح للسائقين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة كمستقلين تحت علم الاتحاد الدولي للسيارات بعد اجتماع غير عادي للمجلس العالمي لرياضة المحركات.
ومن خلال استهداف جنسية حاملي التراخيص، سيحرم قرار الاتحاد البريطاني للسيارات السائقين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بغض النظر عن العلم الذي يتنافسون تحته.
وقال الاتحاد البريطاني للسيارات إن قراره اتخذ بالتشاور الكامل مع الحكومة البريطانية والهيئات الوطنية للرياضة هناك.
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