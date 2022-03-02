https://arabic.sputniknews.com/20220302/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يوصي-برفع-الفائدة-1059378449.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوصي برفع الفائدة
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوصي برفع الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي إنه "يخطط لتقديم توصية برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في الاجتماع... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:15+0000
2022-03-02T16:15+0000
2022-03-02T16:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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ورد باول على أسئلة أعضاء الكونغرس: "أميل نحو اقتراح ودعم زيادة بمقدار 25 نقطة أساس"، ولم يستبعد أن "تكون الزيادات المستقبلية أكبر، حيث أن رفع سعر الفائدة القادم سيكون الأول منذ عامين".وسيعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 15 إلى 16 مارس/ آذار، ووفقًا لمجموعةCME، يتوقع 90.5% من المحللين أن يرتفع المعدل إلى 0.25-0.5%، وباقي المحللين، يتوقعون أن يرتفع المعدل بنسبة 0.5-0.75٪ سنويًا.وانخفضت نسبة أولئك الذين يتوقعون المزيد من الإجراءات "المتشددة" من الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ، بعد الأحداث في أوكرانيا، في ضوء حالة عدم اليقين التي نشأت، وتنتظر الأسواق مزيدًا من التشديد التدريجي للسياسة النقدية من المنظم".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/البنك-المركزي-الروسي-يتعهد-بمواجهة-الصدمات-1059372382.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوصي برفع الفائدة
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي إنه "يخطط لتقديم توصية برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في الاجتماع المقبل في مارس/ آذار الجاري".
ورد باول على أسئلة أعضاء الكونغرس: "أميل نحو اقتراح ودعم زيادة بمقدار 25 نقطة أساس"، ولم يستبعد أن "تكون الزيادات المستقبلية أكبر، حيث أن رفع سعر الفائدة القادم سيكون الأول منذ عامين".
وسيعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 15 إلى 16 مارس/ آذار، ووفقًا لمجموعةCME، يتوقع 90.5% من المحللين أن يرتفع المعدل إلى 0.25-0.5%، وباقي المحللين، يتوقعون أن يرتفع المعدل بنسبة 0.5-0.75٪ سنويًا.
وانخفضت نسبة أولئك الذين يتوقعون المزيد من الإجراءات "المتشددة" من الاحتياطي الفيدرالي
بشكل ملحوظ، بعد الأحداث في أوكرانيا، في ضوء حالة عدم اليقين التي نشأت، وتنتظر الأسواق مزيدًا من التشديد التدريجي للسياسة النقدية من المنظم".