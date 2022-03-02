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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220302/البنتاغون-فرض-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-قد-يثير-حربا-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-1059383676.html
البنتاغون: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يضع الولايات المتحدة في حرب مع روسيا
البنتاغون: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يضع الولايات المتحدة في حرب مع روسيا
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيضع الولايات المتحدة في حالة حرب مع روسيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T23:51+0000
2022-03-03T00:15+0000
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوستين خلال لقاء مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الجيش الأمريكي لن يقاتل روسيا في أوكرانيا، وإن إقرار منطقة حظر طيران سوف يستلزم بالتأكيد الحاجة إلى الانخراط في اصطدامات مع الطائرات الروسية. هذا من شأنه أن يضعنا في حالة حرب مع روسيا".وجاء رد البيت الأبيض، في 28 فبراير/ شباط، فاترا على اقتراح فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا.وقال البيت الأبيض إن "مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين، إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا.وأضافت، "فرض منطقة حظر طيران يتطلب تطبيقا"، مضيفة أنه سيستلزم نشر الجيش الأمريكي لتطبيقه، وهو ما سيكون.. صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط أحيانا لأن نكون جزءا منه".يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/رد-فاتر-من-البيت-الأبيض-على-اقتراح-أوكرانيا-فرض-منطقة-لحظر-طيران-روسيا-1059297546.html
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أخبار أوكرانيا

البنتاغون: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يضع الولايات المتحدة في حرب مع روسيا

23:51 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 00:15 GMT 03.03.2022)
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيضع الولايات المتحدة في حالة حرب مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوستين خلال لقاء مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الجيش الأمريكي لن يقاتل روسيا في أوكرانيا، وإن إقرار منطقة حظر طيران سوف يستلزم بالتأكيد الحاجة إلى الانخراط في اصطدامات مع الطائرات الروسية. هذا من شأنه أن يضعنا في حالة حرب مع روسيا".
وجاء رد البيت الأبيض، في 28 فبراير/ شباط، فاترا على اقتراح فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا.
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
رد فاتر من البيت الأبيض على اقتراح أوكرانيا فرض منطقة لحظر طيران روسيا
28 فبراير, 23:56 GMT
وقال البيت الأبيض إن "مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين، إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا.
وأضافت، "فرض منطقة حظر طيران يتطلب تطبيقا"، مضيفة أنه سيستلزم نشر الجيش الأمريكي لتطبيقه، وهو ما سيكون.. صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط أحيانا لأن نكون جزءا منه".
يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
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