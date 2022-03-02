https://arabic.sputniknews.com/20220302/التحالف-يعلن-سقوط-قتلى-في-صفوف-أنصار-الله-بعد-تنفيذ-18-عملية-استهداف-في-حجة-1059369336.html
التحالف يعلن سقوط قتلى في صفوف "أنصار الله" بعد تنفيذ 18 عملية استهداف في حجة
التحالف يعلن سقوط قتلى في صفوف "أنصار الله" بعد تنفيذ 18 عملية استهداف في حجة
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن أن قواته نفذت 18 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في مدينة حجة اليمنية خلال الساعات... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:36+0000
2022-03-02T13:36+0000
2022-03-02T13:36+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الحرب على اليمن
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وقالت التحالف، في بيان له، إنه "نفذ 18 عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، لافتا إلى "تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا".وكان التحالف أعلن منذ يومين أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد جماعة "أنصار الله" في حجة اليمنية، مؤكدا تنفيذ 16 عملية استهداف وتدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف الجماعة اليمينة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن
التحالف يعلن سقوط قتلى في صفوف "أنصار الله" بعد تنفيذ 18 عملية استهداف في حجة
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن أن قواته نفذت 18 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في مدينة حجة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت التحالف، في بيان له، إنه "نفذ 18 عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، لافتا إلى "تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا".
وكان التحالف أعلن منذ يومين أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد جماعة "أنصار الله" في حجة اليمنية، مؤكدا تنفيذ 16 عملية استهداف وتدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف الجماعة اليمينة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.