https://arabic.sputniknews.com/20220302/الحكومة-الألمانية-تسحب-جزءا-من-احتياطي-النفط-الوطني-1059374001.html
الحكومة الألمانية تسحب جزءا من احتياطي النفط الوطني
الحكومة الألمانية تسحب جزءا من احتياطي النفط الوطني
أفادت قناة "إن.تي.في" بأن الحكومة الألمانية قررت، اليوم الأربعاء، سحب جزء من احتياطي النفط الوطني. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:50+0000
2022-03-02T14:50+0000
2022-03-02T14:50+0000
اقتصاد
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ونقلت "رويترز" عن القناة أن الحكومة أرجعت قرارها بسحب احتياطي النفط الوطني إلى آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأضافت القناة أن الحكومة الألمانية تستهدف بقرارها تخفيف الضغط على أسواق النفط، ولم تقدم القناة التلفزيونية المزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، على الهواء مباشرة على قناة "إن 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم الاحتفاظ بعدد قليل جدًا من قنوات الاتصال مع روسيا من أجل إجراءات تسديد فواتير الغاز".وقال روبرت سيفيرين، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن "الوزارة ليس لديها أي معلومات تفيد بأن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد ناقلات الطاقة".وأردف سيفيرين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، ردا على طلب لتأكيد تقارير إعلامية بأن روسيا الاتحادية لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد المواد الخام: "حتى الآن ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد شحنات المواد الخام".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العالم الآن
الحكومة الألمانية تسحب جزءا من احتياطي النفط الوطني
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أفادت قناة "إن.تي.في" بأن الحكومة الألمانية قررت، اليوم الأربعاء، سحب جزء من احتياطي النفط الوطني.
ونقلت "رويترز" عن القناة أن الحكومة أرجعت قرارها بسحب احتياطي النفط الوطني إلى آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت القناة أن الحكومة الألمانية تستهدف بقرارها تخفيف الضغط على أسواق النفط، ولم تقدم القناة التلفزيونية المزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
، على الهواء مباشرة على قناة "إن 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم الاحتفاظ بعدد قليل جدًا من قنوات الاتصال مع روسيا من أجل إجراءات تسديد فواتير الغاز".
وأضاف: "يتعلق الأمر بعزل روسيا قدر الإمكان سياسياً واقتصادياً ومالياً، وفقط عدد قليل جدًا من القنوات اليدوية يجب أن تظل مفتوحة، حتى لا نعطي عذرا لوقف إمدادات الغاز، وهذا من شأنه أن يضعفنا".
وقال روبرت سيفيرين، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن "الوزارة ليس لديها أي معلومات تفيد بأن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد ناقلات الطاقة".
وأردف سيفيرين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، ردا على طلب لتأكيد تقارير إعلامية بأن روسيا الاتحادية لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد المواد الخام: "حتى الآن ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد شحنات المواد الخام".