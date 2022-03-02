https://arabic.sputniknews.com/20220302/الحكومة-اللبنانية-ننتظر-زيارة-وفد-من-صندوق-النقد-في-منتصف-مارس--1059375060.html
الحكومة اللبنانية: ننتظر زيارة وفد من صندوق النقد في منتصف مارس
الحكومة اللبنانية: ننتظر زيارة وفد من صندوق النقد في منتصف مارس
أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن وفدا من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار الجاري. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:12+0000
2022-03-02T15:12+0000
2022-03-02T15:12+0000
أخبار لبنان
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وقال الشامي، اليوم الأربعاء، إن الوفد سيصل لمواصلة المناقشات بشأن برنامج يدعمه الصندوق.وذكر مكتب الشامي في بيان أن فريقا مصغرا من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أنهى زيارة لبيروت استمرت يومين في 1 مارس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأجرى الشامي محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وكان الهدف من الزيارة تقييم العمل الذي تم إنجازه حتى الآن، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.واتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط.وتشمل الإصلاحات كذلك، إصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/توجه-لتأجيل-الانتخابات-البلدية-والاختيارية-في-لبنان--1059354929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الحكومة اللبنانية: ننتظر زيارة وفد من صندوق النقد في منتصف مارس
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أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن وفدا من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار الجاري.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، إن الوفد سيصل لمواصلة المناقشات بشأن برنامج يدعمه الصندوق.
وذكر مكتب الشامي في بيان أن فريقا مصغرا من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أنهى زيارة لبيروت استمرت يومين في 1 مارس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
.
وأجرى الشامي محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكان الهدف من الزيارة تقييم العمل الذي تم إنجازه حتى الآن، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
واتفق فريق صندوق النقد الدولي
والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط.
وتشمل الإصلاحات كذلك، إصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء.