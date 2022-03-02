https://arabic.sputniknews.com/20220302/الحكومة-الليبية-الجديدة-تؤدي-اليمين-الدستوري-أمام-مجلس-النواب-غدا-الخميس-1059369490.html
الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس
الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:36+0000
2022-03-02T13:36+0000
2022-03-02T13:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_fc4fe907d9c79853e0c626e80469c307.jpg
وقال باشاغا، عبر حسابه في "تويتر" إن "رئيس الحكومة الليبية ونوابه وكامل فريقه الوزاري سيقوموا بتأدية اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق غدا الخميس"، مشيرا أن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين.ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_caaaa2ac4dfd5b6620f5e2e313fc36a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس
تابعنا عبر
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس.
وقال باشاغا، عبر حسابه في "تويتر" إن "رئيس الحكومة الليبية ونوابه وكامل فريقه الوزاري سيقوموا بتأدية اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق غدا الخميس"، مشيرا أن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين.
ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا
لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.
من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية
بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب
يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".