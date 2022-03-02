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الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس
الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:36+0000
2022-03-02T13:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال باشاغا، عبر حسابه في "تويتر" إن "رئيس الحكومة الليبية ونوابه وكامل فريقه الوزاري سيقوموا بتأدية اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق غدا الخميس"، مشيرا أن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين.ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
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أخبار ليبيا اليوم

الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس

13:36 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس.
وقال باشاغا، عبر حسابه في "تويتر" إن "رئيس الحكومة الليبية ونوابه وكامل فريقه الوزاري سيقوموا بتأدية اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق غدا الخميس"، مشيرا أن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين.
ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.
من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
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