https://arabic.sputniknews.com/20220302/الحكومة-اليمنية-مخزون-القمح-يكفي-احتياجات-السوق-المحلية-للأشهر-الأربعة-المقبلة-1059353091.html
الحكومة اليمنية: مخزون القمح يكفي احتياجات السوق المحلية للأشهر الأربعة المقبلة
الحكومة اليمنية: مخزون القمح يكفي احتياجات السوق المحلية للأشهر الأربعة المقبلة
قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، إن مخزون الاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، كاف لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربعة أشهر... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:46+0000
2022-03-02T08:46+0000
2022-03-02T08:46+0000
أخبار اليمن الأن
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وترأس عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية في عدن.وناقش الاجتماع، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية، تنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع تناول تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص".واستعرض الاجتماع "عددا من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة".وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.وأشارت الوكالة إلى أن "رئيس الحكومة كلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
الحكومة اليمنية: مخزون القمح يكفي احتياجات السوق المحلية للأشهر الأربعة المقبلة
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قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، إن مخزون الاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، كاف لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربعة أشهر المقبلة.
وترأس عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية في عدن.
وناقش الاجتماع، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية
، تنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.
ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع تناول تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص".
واستعرض الاجتماع "عددا من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة".
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.
وأشارت الوكالة إلى أن "رئيس الحكومة كلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار".