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https://arabic.sputniknews.com/20220302/الخارجية-البيلاروسية-تعلن-امتناع-بيلاروس-عن-خوض-غمار-الحرب-في-أوكرانيا-1059365650.html
الخارجية البيلاروسية تعلن امتناع بيلاروس عن خوض غمار الحرب في أوكرانيا
الخارجية البيلاروسية تعلن امتناع بيلاروس عن خوض غمار الحرب في أوكرانيا
صرحت وزارة الخارجية البلاروسية أن "بيلاروس لم ولا تقبل ولا تخطط للقبول مستقبلا بالمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:32+0000
2022-03-02T12:32+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الوزارة أن "كل العقوبات المفروضة لن تترك دون رد مناسب".وعلقت الوزارة بشأن إغلاق السفارة الأمريكية في مينسك: "تغلق واشنطن الباب أمام قنوات الاتصال حول القضايا العملية، بما في ذلك، قضية أمن المنطقة".وقال المصدر إن "قرار الجانب الأمريكي بتعليق عمل السفارة الأمريكية في مينسك ينسجم مع منطق التصعيد السائد حاليا"واعتبرت الوزارة أن "الحوار المتكافئ المبني على الاحترام المتبادل هو المفتاح الوحيد للحل".وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".وأضاف أريستوفيتش أن "الوفد الأوكراني في كامل هيئته سيحضر المفاوضات".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/اللجنة-البارالمبية-الدولية-تعقد-اجتماعا-طارئا-لتجميد-عضوية-روسيا-فيها-1059363785.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية البيلاروسية تعلن امتناع بيلاروس عن خوض غمار الحرب في أوكرانيا

12:32 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Victor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورالخارجية البيلاروسية
الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Victor Tolochko
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صرحت وزارة الخارجية البلاروسية أن "بيلاروس لم ولا تقبل ولا تخطط للقبول مستقبلا بالمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن "كل العقوبات المفروضة لن تترك دون رد مناسب".
وعلقت الوزارة بشأن إغلاق السفارة الأمريكية في مينسك: "تغلق واشنطن الباب أمام قنوات الاتصال حول القضايا العملية، بما في ذلك، قضية أمن المنطقة".
وقال المصدر إن "قرار الجانب الأمريكي بتعليق عمل السفارة الأمريكية في مينسك ينسجم مع منطق التصعيد السائد حاليا"
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واعتبرت الوزارة أن "الحوار المتكافئ المبني على الاحترام المتبادل هو المفتاح الوحيد للحل".
وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".
وأضاف أريستوفيتش أن "الوفد الأوكراني في كامل هيئته سيحضر المفاوضات".
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