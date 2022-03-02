https://arabic.sputniknews.com/20220302/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-الغرب-يدمر-كياناته-ذاتيا-1059368176.html

الخارجية الروسية تعتبر أن الغرب يدمر كياناته ذاتيا

الخارجية الروسية تعتبر أن الغرب يدمر كياناته ذاتيا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه "إذا لم تشارك روسيا بالكامل في أعمال مجلس أوروبا، فلا يترتب عليها دفع الرسوم بالكامل". 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T13:14+0000

2022-03-02T13:14+0000

2022-03-02T13:14+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن "روسيا حاولت الحفاظ على مجلس أوروبا كمنصة أوروبية مكتفية ذاتيًا، ولولا موسكو لما كانت موجودة".وأضاف غروشكو، على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "أريد أن أقول إن هذا التصرف اعوجاج سياسي، فلقد تقرر تعليق عضوية روسيا في هيئات مجلس أوروبا، قالوا إن هذا قرارا مؤقتا، ويمكن التراجع عنه، وأثناء وجودنا في هذا الموقف، فمن الواضح أنه لن يتحسن الوضع في المستقبل المنظور، ولكن مرة أخرى، سيعتمد كل شيء على سلامة شركائنا، إذا كانوا يريدون تدمير المنظمة، وإذا تركتها روسيا، فإن مجلس أوروبا سيفقد قيمته".وعلق غروشكو على العقوبات المناهضة لروسيا، حيث اعتبر أن "الغرب يدمر مؤسساته وقواعده ذاتيا".وقال غروشكو: "إذا نظرنا إلى ما يحدث اليوم في المجالين الاقتصادي والمالي، فإن الغرب يدمر ببساطة مؤسساته، وقواعده الخاصة التي عمل عليها".وأوضح غروشكو ملامح "البنية الأمنية الجديدة"، قائلا: "ننطلق من حقيقة أنه عندما يتم التغلب على الأزمة، والتي سيتم التغلب عليها بطريقة تضمن المصالح الوطنية لروسيا، فربما يكون من الممكن عندئذ البدء في بناء نوع من البنية الأمنية الجديدة، والتي ربما لم تعد موجودة. والتي قد لا تعتمد على المؤسسات القديمة".

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