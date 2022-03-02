https://arabic.sputniknews.com/20220302/الخارجية-الصينية-بكين-تحافظ-على-قناة-اتصال-مفتوحة-مع-أوكرانيا-1059351938.html
قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي...الخارجية ترد على زيارة وفد أمريكي لتايوان
قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي...الخارجية ترد على زيارة وفد أمريكي لتايوان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:08+0000
2022-03-02T08:08+0000
2022-03-02T08:18+0000
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الصين
أخبار أوكرانيا
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وقال الدبلوماسي، ردا على سؤال حول احتمالات إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة: "تحافظ الصين وأوكرانيا على قناة اتصال مفتوحة".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا
قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي...الخارجية ترد على زيارة وفد أمريكي لتايوان
08:08 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا.
وقال الدبلوماسي، ردا على سؤال حول احتمالات إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة: "تحافظ الصين وأوكرانيا على قناة اتصال مفتوحة".
وحول زيارة يقوم بها وفد أمريكي إلى تايوان، قال المتحدث: "إن قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.