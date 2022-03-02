https://arabic.sputniknews.com/20220302/الرئيس-التنفيذي-لـجلف-كابيتال-نتطلع-لاستثمارات-بقيمة-250-مليون-دولار-في-مصر-1059353820.html
الرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال": نتطلع لاستثمارات بقيمة 250 مليون دولار في مصر
الرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال": نتطلع لاستثمارات بقيمة 250 مليون دولار في مصر
قال الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" الإماراتية، كريم الصلح، إن الشركة تتطلع لاستثمارات بقيمة 250 مليون دولار في مصر. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:02+0000
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وأعلنت "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في أسواق النمو، اليوم الأربعاء، افتتاح مكتب لها في القاهرة "للاستفادة من فرص الاستثمار في السوق المصري والأسواق الأفريقية سريعة النمو"، بحسب موقع "أموال الغد" الاقتصادي.وأشار الموقع إلى أن الشركة أوكلت رئاسة المكتب إلى كل من المستثمرة ميراي زكي التي كانت تشغل سابقاً منصب رئيسة الاستثمارات في مؤسسة الشيخ زايد آل نهيان، وقبل ذلك في جهاز أبوظبي للاستثمار، وفادي جورج الذي يأتي من "إس بي إي كابيتال بارتنرز".وأضاف الصلح خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، نقله تلفزيون "الشرق"، أن "استثمارات بنك الاستثمار جلف كابيتال" في مصر تفوق 5 مليارات جنيه، من خلال 9 شركات تابعة لها".ولفت إلى أن "شركة الملكية الخاصة الأكبر في الشرق الأوسط، مقرّها أبوظبي، تدرس طرح محفظة استثمارية رابعة بأكثر من 750 مليون دولار الصيف المقبل. وستبلغ حصة الاستثمار في السوق المصرية منها حوالي 250 مليون دولار"، وتابع: "لدينا 6 صفقات تخارج في 2022 بين مصر والسعودية".
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
الرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال": نتطلع لاستثمارات بقيمة 250 مليون دولار في مصر
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" الإماراتية، كريم الصلح، إن الشركة تتطلع لاستثمارات بقيمة 250 مليون دولار في مصر.
وأعلنت "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في أسواق النمو، اليوم الأربعاء، افتتاح مكتب لها في القاهرة "للاستفادة من فرص الاستثمار في السوق المصري والأسواق الأفريقية سريعة النمو"، بحسب موقع "أموال الغد
" الاقتصادي.
وأشار الموقع إلى أن الشركة أوكلت رئاسة المكتب إلى كل من المستثمرة ميراي زكي التي كانت تشغل سابقاً منصب رئيسة الاستثمارات في مؤسسة الشيخ زايد آل نهيان، وقبل ذلك في جهاز أبوظبي للاستثمار، وفادي جورج الذي يأتي من "إس بي إي كابيتال بارتنرز".
وقال كريم الصلح إن الشركة الإماراتية تتطلّع لطرح شركة تابعة لها في بورصة مصر هذا العام، وبيع أُخرى لمستثمر استراتيجي.
وأضاف الصلح خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، نقله تلفزيون "الشرق
"، أن "استثمارات بنك الاستثمار جلف كابيتال" في مصر تفوق 5 مليارات جنيه، من خلال 9 شركات تابعة لها".
ولفت إلى أن "شركة الملكية الخاصة الأكبر في الشرق الأوسط، مقرّها أبوظبي، تدرس طرح محفظة استثمارية رابعة بأكثر من 750 مليون دولار الصيف المقبل. وستبلغ حصة الاستثمار في السوق المصرية منها حوالي 250 مليون دولار"، وتابع: "لدينا 6 صفقات تخارج في 2022 بين مصر والسعودية".