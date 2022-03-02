https://arabic.sputniknews.com/20220302/الرئيس-اللبناني-يؤسفني-تجاهل-مسؤولين-وإعلاميين-للدستور-والغرق-في-تصريحات-مؤذية-للوطن-1059367923.html
الرئيس اللبناني: يؤسفني تجاهل مسؤولين وإعلاميين للدستور والغرق في تصريحات مؤذية للوطن
الرئيس اللبناني: يؤسفني تجاهل مسؤولين وإعلاميين للدستور والغرق في تصريحات مؤذية للوطن
استهجن الرئيس اللبناني ميشال عون تصريحات مسؤولين وإعلاميين وصفها بأنها مؤذية وطنيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:10+0000
2022-03-02T13:10+0000
2022-03-02T13:10+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال عون في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "يؤسفني أن قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه". وأضاف عون في تغريدته أن الرئاسة "خارج دائرة الاستهداف"، مشيرا إلى أن "الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
الرئيس اللبناني: يؤسفني تجاهل مسؤولين وإعلاميين للدستور والغرق في تصريحات مؤذية للوطن
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استهجن الرئيس اللبناني ميشال عون تصريحات مسؤولين وإعلاميين وصفها بأنها مؤذية وطنيا.
وقال عون في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "يؤسفني أن قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه".
وأضاف عون في تغريدته أن الرئاسة "خارج دائرة الاستهداف"، مشيرا إلى أن "الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".