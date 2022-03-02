https://arabic.sputniknews.com/20220302/السفارة-العراقية-في-بوخارست-تستقبل-13-عراقيا-غادروا-أوكرانيا-1059371838.html
السفارة العراقية في بوخارست تستقبل 13 عراقيا غادروا أوكرانيا
السفارة العراقية في بوخارست تستقبل 13 عراقيا غادروا أوكرانيا
أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن السفارة العراقية في العاصمة الرومانية بوخارست استقبلت 13 مواطنا كانوا قد غادروا أوكرانيا في ظل استمرار العملية... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:25+0000
2022-03-02T14:25+0000
2022-03-02T14:28+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، قوله بأن "سفارة العراق في بوخارست استقبلت 13 ممن غادروا أوكرانيا وتم تقديم الدعم اللازم لهم".يأتي ذلك غداة إعلان الصحاف، وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دفعت عددا كبيرا من العراقيين لطلب مغادرة الأراضي الأوكرانية.في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو إن مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
السفارة العراقية في بوخارست تستقبل 13 عراقيا غادروا أوكرانيا
14:25 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن السفارة العراقية في العاصمة الرومانية بوخارست استقبلت 13 مواطنا كانوا قد غادروا أوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية فيها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، قوله بأن "سفارة العراق في بوخارست استقبلت 13 ممن غادروا أوكرانيا وتم تقديم الدعم اللازم لهم".
يأتي ذلك غداة إعلان الصحاف، وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دفعت عددا كبيرا من العراقيين لطلب مغادرة الأراضي الأوكرانية.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو إن مينسك تبذل قصارى
جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".
وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".
في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.