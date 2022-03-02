https://arabic.sputniknews.com/20220302/السفير-الروسي-في-لندن-لا-يستبعد-قطع-العلاقات-بين-روسيا-وبريطانيا-بشكل-كامل-1059361934.html
السفير الروسي في لندن لا يستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل كامل
السفير الروسي في لندن لا يستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل كامل
لم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:34+0000
2022-03-02T11:34+0000
2022-03-02T11:34+0000
بريطانيا
روسيا
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وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.وقال السفير: "كان من المفترض أن أتحدث في البرلمان أمس، تم إلغاؤه. كان من المفترض أن أتحدث يوم الجمعة في كلية الاقتصاد في لندن، وتم إلغاء هذا أيضًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, روسيا
السفير الروسي في لندن لا يستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل كامل
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لم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل.
وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.
وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.
وقال السفير: "كان من المفترض أن أتحدث في البرلمان أمس، تم إلغاؤه. كان من المفترض أن أتحدث يوم الجمعة في كلية الاقتصاد في لندن، وتم إلغاء هذا أيضًا".