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https://arabic.sputniknews.com/20220302/السلطات-الأوكرانية-توقف-الشاحنات-التركية-وتمنعها-من-عبور-ميناء-أوليفيا-1059356634.html
السلطات الأوكرانية توقف الشاحنات التركية وتمنعها من عبور ميناء أوليفيا
السلطات الأوكرانية توقف الشاحنات التركية وتمنعها من عبور ميناء أوليفيا
أكد سائق شاحنة تركي، اليوم الأربعاء، أن مئات الشاحنات التركية المحملة بالمواد الغذائية تنتظر منذ أكثر من أربعة أيام بالقرب من ميناء أوليفيا الأوكراني، للعبور... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:01+0000
2022-03-02T10:01+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال السائق التركي محسن قراداش لوكالة "سبوتنيك": "ننتظر منذ أكثر من أربعة أيام على بعد 2 كم من ميناء أوليفيا للعبور إلى رومانيا والتوجه منها إلى إسطنبول".وأضاف السائق: "لم تسمح سلطات ميناء أوليفيا للشاحنات بالعبور إلى رومانيا بسبب قدومها من روسيا وبيلاروس. تحمل بعض الشاحنات مواد غذائيةً من روسيا وبيلاروس إلى تركيا وبعضها الآخر كان ينقل الخضار والفواكه إلى روسيا وبيلاروس، لكنها اضطرت للعودة بسبب عدم سماح السلطات الأوكرانية لها بالدخول"، منوّهاً إلى أن المواد الغذائية المحملة بالشاحنات قد تتلف إذا طال الانتظار.وأشار السائق إلى أن شركات النقل تحاول التواصل مع السلطات التركية لحل مشكلة الشاحنات المنتظرة بالقرب من ميناء أوليفيا، في حين أن السائقين لم يتمكنوا من التواصل مع القنصلية التركية لدى أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/أوكرانيا-تغلق-الملاحة-في-المنطقة-الشمالية-الغربية-من-البحر-الأسود--1059354261.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

السلطات الأوكرانية توقف الشاحنات التركية وتمنعها من عبور ميناء أوليفيا

10:01 GMT 02.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYالمدمرة البريطانية "ديفيندر" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تعبر مياه البحر الأسود، روسيا 23 يونيو 2021
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تعبر مياه البحر الأسود، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أكد سائق شاحنة تركي، اليوم الأربعاء، أن مئات الشاحنات التركية المحملة بالمواد الغذائية تنتظر منذ أكثر من أربعة أيام بالقرب من ميناء أوليفيا الأوكراني، للعبور إلى رومانيا ومن ثم التوجه إلى إسطنبول، وذلك بسبب عدم سماح سلطات الميناء لها بالعبور بسبب قدومها من روسيا وبيلاروسيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال السائق التركي محسن قراداش لوكالة "سبوتنيك": "ننتظر منذ أكثر من أربعة أيام على بعد 2 كم من ميناء أوليفيا للعبور إلى رومانيا والتوجه منها إلى إسطنبول".
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تعبر مياه البحر الأسود، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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وأضاف السائق: "لم تسمح سلطات ميناء أوليفيا للشاحنات بالعبور إلى رومانيا بسبب قدومها من روسيا وبيلاروس. تحمل بعض الشاحنات مواد غذائيةً من روسيا وبيلاروس إلى تركيا وبعضها الآخر كان ينقل الخضار والفواكه إلى روسيا وبيلاروس، لكنها اضطرت للعودة بسبب عدم سماح السلطات الأوكرانية لها بالدخول"، منوّهاً إلى أن المواد الغذائية المحملة بالشاحنات قد تتلف إذا طال الانتظار.

وأشار السائق إلى أن شركات النقل تحاول التواصل مع السلطات التركية لحل مشكلة الشاحنات المنتظرة بالقرب من ميناء أوليفيا، في حين أن السائقين لم يتمكنوا من التواصل مع القنصلية التركية لدى أوكرانيا.
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