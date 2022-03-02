https://arabic.sputniknews.com/20220302/السودان-يدعو-مصر-للإسراع-برفع-قدرة-خط-الربط-الكهربائي-إلى-300-ميغاواط-في-أقرب-وقت-1059367456.html

السودان يدعو مصر للإسراع برفع قدرة خط الربط الكهربائي إلى 300 ميغاواط في أقرب وقت

السودان يدعو مصر للإسراع برفع قدرة خط الربط الكهربائي إلى 300 ميغاواط في أقرب وقت

دعا وزير الطاقة والنفط السوداني المكلف، محمد عبد الله محمود، مصر إلى الإسراع برفع قدرة الربط الكهربائي، ليبلغ 300 ميغاوات في أقرب وقت، تمهيدا للوصول إلى ألف... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T13:09+0000

2022-03-02T13:09+0000

2022-03-02T13:09+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وأكد محمود، في بيان صحافي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، "أهمية زيادة الربط الكهربائي مع مصر لاسيما في مثل هذه الظروف التي يمر بها السودان، وذلك للوصول إلى 300 ميغاواط على المدى القريب، و1000 ميغاواط على المدى البعيد".وذكر البيان، أن الوزير السوداني اجتمع مع السفير المصري لدى الخرطوم، حسام عيسى ، بحضور مدير عام شركة نقل الكهرباء السودانية ومدير المشروع، حيث تم بحث استعجال الخطوات الفنية المتعلقة بالمشروع، وعلى رأسها وصول المعدات والأجهزة لمحطتي (دنقلا ومروي)، والتصميم الخاص بالأعمال المدنية من شركة (سيمنس) الألمانية التي يتعاقد معها الجانب المصري".وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "بناء القدرات والتدريب على مستوى الكهرباء والطاقات المتجددة والنووية".وأكد وزير الطاقة السوداني على" أهمية التعاون مع مصر في المجالات المطروحة، واستعداد السودان، للتوقيع النهائي على مشروع الربط الكهربائي بين البلدين".ومن جانبه أعرب السفير المصري، بحسب بيان الطاقة السودانية، عن استعداد بلاده "للتعاون مع السودان في كافة المجالات وعلى رأسها الطاقة والكهرباء"، مشيراً إلى "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع السودان وزيادة الربط الكهربائي إلى ألف ميغاواط".وأكد السفير، "أنه في الأسبوع الأول من ابريل القادم سوف تصل الأجهزة والمعدات الخاصة بمحطتي دنقلا ومروي لاستيعاب زيادة الربط الكهربائي من 70 إلى 300 ميغاواط". ويعاني السودان منذ سنوات أزمة في الكهرباء وقد تضررت بفعل الأزمة تلك أجزاء واسعة من البلاد وبخاصة المصانع َوالمشروعات الزراعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصر-تهدي-السودان-120-طنا-من-المساعدات-الطبية-1058862023.html

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