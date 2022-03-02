https://arabic.sputniknews.com/20220302/الصين-شرح-مبسط-لأسباب-الأزمة-الأوكرانية-1059364916.html
الصين: شرح مبسط لأسباب الأزمة الأوكرانية
الصين: شرح مبسط لأسباب الأزمة الأوكرانية
يقف غالبية الصينيين إلى جانب روسيا التي اضطرت إلى بدء العملية العسكرية لدرء خطر تحوّل جارتها أوكرانيا إلى أداة بيد الغرب لتنفيذ أعمال العدوان. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:21+0000
2022-03-02T12:21+0000
2022-03-02T12:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصين
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ولكن بعضهم لا يدرون أسباب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. ومن أجل توضيحها، قدّم أحد المحللين الصينيين تفسيرا مفهوما لخلاف موسكو وكييف.وأوضح ميخائيل خازين، وهو كاتب صحفي روسي معروف، عبر قناة تلغرام أنه وفق تفسير المحلل الصيني، انفصلت أوكرانيا عن زوجها (روسيا) قبل 20 عاما، محتفظة بأطفالهما وبضمنهم شبه جزيرة القرم. وترك الزوج السابق الكريم والسخي لزوجته السابقة الكثير من الأموال والأملاك، ثم سدد ديونها كافة.وبعد الانفصال عن زوجها بدأت الزوجة السابقة تغازل زمرة من الأوباش (أمريكا والغرب). ولم تكتف الزوجة السابقة بالعمل بنصائحهم، بل بدأت تعتدي على زوجها السابق. وغضب الزوج السابق، فأخذ أحد الأطفال (القرم) منها، ثم أقدم على تأديبها.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين.
الصين
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
الصين: شرح مبسط لأسباب الأزمة الأوكرانية
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يقف غالبية الصينيين إلى جانب روسيا التي اضطرت إلى بدء العملية العسكرية لدرء خطر تحوّل جارتها أوكرانيا إلى أداة بيد الغرب لتنفيذ أعمال العدوان.
ولكن بعضهم لا يدرون أسباب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. ومن أجل توضيحها، قدّم أحد المحللين الصينيين تفسيرا مفهوما لخلاف موسكو وكييف.
وأوضح ميخائيل خازين، وهو كاتب صحفي روسي معروف، عبر قناة تلغرام أنه وفق تفسير المحلل الصيني، انفصلت أوكرانيا عن زوجها (روسيا) قبل 20 عاما، محتفظة بأطفالهما وبضمنهم شبه جزيرة القرم. وترك الزوج السابق الكريم والسخي لزوجته السابقة الكثير من الأموال والأملاك، ثم سدد ديونها كافة.
وبعد الانفصال عن زوجها بدأت الزوجة السابقة تغازل زمرة من الأوباش (أمريكا والغرب). ولم تكتف الزوجة السابقة بالعمل بنصائحهم، بل بدأت تعتدي على زوجها السابق. وغضب الزوج السابق، فأخذ أحد الأطفال (القرم) منها، ثم أقدم على تأديبها.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين.