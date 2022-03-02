https://arabic.sputniknews.com/20220302/الصين-نواصل-القيام-بدور-بناء-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1059355118.html
الصين: نواصل القيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية
الصين: نواصل القيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون- بينن، اليوم الأربعاء، بأن الصين ترحب بالمحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وستواصل القيام بدور بناء في حل الأزمة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:31+0000
2022-03-02T09:31+0000
2022-03-02T09:31+0000
الصين
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بكين- سبوتنيك. وقال: "الصين ستواصل القيام بدور بناء، للمساعدة على تهدئة الوضع في أوكرانيا".إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، ستجرى على الأرجح مساء اليوم، وقد تم إرجاء موعدها.وكانت جولة المفاوضات الأولى بين وفدي روسيا وأوكرانيا، جرت، يوم الاثنين الماضي، على أراضي جمهورية بيلاروسيا؛ وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الصين: نواصل القيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون- بينن، اليوم الأربعاء، بأن الصين ترحب بالمحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وستواصل القيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية.
بكين- سبوتنيك. وقال: "الصين ستواصل القيام بدور بناء، للمساعدة على تهدئة الوضع في أوكرانيا".
إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، ستجرى على الأرجح مساء اليوم، وقد تم إرجاء موعدها.
وكانت جولة المفاوضات الأولى بين وفدي روسيا وأوكرانيا، جرت، يوم الاثنين الماضي، على أراضي جمهورية بيلاروسيا؛ وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي.
وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات، دون الإعلان عن نتيجة محددة؛ وتم الاتفاق على عقد جولة ثانية من المفاوضات قريبا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.