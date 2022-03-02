https://arabic.sputniknews.com/20220302/القوات-الشعبية-لجمهورية-لوغانسك-تشير-إلى-استخدام-الجيش-الأوكراني-للمواطنين-كدروع-بشرية-1059351187.html
القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تشير إلى استخدام الجيش الأوكراني للمواطنين كدروع بشرية
القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تشير إلى استخدام الجيش الأوكراني للمواطنين كدروع بشرية
أشارت قوات جمهورية لوغانسك أن الوضع على خط التماس لا يزال حرجا، فالقوات الأوكرانية مستعدة للاختباء خلف مواطني أوكرانيا كدرع بشري، للاستيلاء على البنية التحتية... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:55+0000
2022-03-02T07:55+0000
2022-03-02T07:56+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونشرت القوات على صفحتها الخاصة على تلغرام، منشورا جاء فيه: "لا يزال الوضع على خط التماس حرجا. ووفقا للمعلومات التي تلقيناها، تحاول الوحدات القومية الأوكرانية إخفاء هزيمتها الوشيكة، ولهذا فهي على استعداد للاختباء وراء مواطنيها في أوكرانيا واستخدامهم كدروع بشرية، وكذلك للاستيلاء على مرافق البنية التحتية المهمة اجتماعيا".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك تشير إلى استخدام الجيش الأوكراني للمواطنين كدروع بشرية
07:55 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أشارت قوات جمهورية لوغانسك أن الوضع على خط التماس لا يزال حرجا، فالقوات الأوكرانية مستعدة للاختباء خلف مواطني أوكرانيا كدرع بشري، للاستيلاء على البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية.
ونشرت القوات على صفحتها الخاصة على تلغرام، منشورا جاء فيه: "لا يزال الوضع على خط التماس حرجا. ووفقا للمعلومات التي تلقيناها، تحاول الوحدات القومية الأوكرانية إخفاء هزيمتها الوشيكة، ولهذا فهي على استعداد للاختباء وراء مواطنيها في أوكرانيا واستخدامهم كدروع بشرية، وكذلك للاستيلاء على مرافق البنية التحتية المهمة اجتماعيا".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا
يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.