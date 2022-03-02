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القوات المسلحة الروسية تدمر أجهزة البث الخاصة في كييف لقمع الهجمات الإعلامية
القوات المسلحة الروسية تدمر أجهزة البث الخاصة في كييف لقمع الهجمات الإعلامية
دمرت الأسلحة العالية الدقة أجهزة البث الخاصة ببرج التلفزيون في كييف، من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:50+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع: "من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا، تم توجيه سلاح عالي الدقة على المرافق التكنولوجية لوحدة إدارة الأمن والمركز الرئيسي الخاص للعمليات النفسية في كييف، وتم تعطيل معدات البث لبرج التلفزيون، دون تدمير المباني السكنيةلوحظت مشاكل البث التلفزيوني للقنوات الأوكرانية بعد الانفجار الذي وقع في برج التلفزيون في كييف، وسيتم تشغيل البث الاحتياطي في المستقبل القريب، حسبما أفادت صحيفة "فيرخوفنايا رادا" الأوكرانية.وقال وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، إن أيا من الموظفين لم يصب بأذى خلال قصف برج التلفزيون في كييف.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في وقت سابق أهالي كييف من الضربات الصاروخية المخطط لها على نقاط التتابع وحثتهم على مغادرة المنازل المجاورة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية تدمر أجهزة البث الخاصة في كييف لقمع الهجمات الإعلامية

07:50 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 02.03.2022)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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دمرت الأسلحة العالية الدقة أجهزة البث الخاصة ببرج التلفزيون في كييف، من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.
وبحسب بيان وزارة الدفاع: "من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا، تم توجيه سلاح عالي الدقة على المرافق التكنولوجية لوحدة إدارة الأمن والمركز الرئيسي الخاص للعمليات النفسية في كييف، وتم تعطيل معدات البث لبرج التلفزيون، دون تدمير المباني السكنية
لوحظت مشاكل البث التلفزيوني للقنوات الأوكرانية بعد الانفجار الذي وقع في برج التلفزيون في كييف، وسيتم تشغيل البث الاحتياطي في المستقبل القريب، حسبما أفادت صحيفة "فيرخوفنايا رادا" الأوكرانية.
وقال وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، إن أيا من الموظفين لم يصب بأذى خلال قصف برج التلفزيون في كييف.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في وقت سابق أهالي كييف من الضربات الصاروخية المخطط لها على نقاط التتابع وحثتهم على مغادرة المنازل المجاورة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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