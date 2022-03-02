https://arabic.sputniknews.com/20220302/الكرملين-يحدد-موعد-ومكان-انتظار-الوفد-الروسي-للمفاوضين-الأوكرانيين-1059356831.html

الكرملين يحدد موعد ومكان انتظار الوفد الروسي للمفاوضين الأوكرانيين

الكرملين يحدد موعد ومكان انتظار الوفد الروسي للمفاوضين الأوكرانيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي سينتظر المفاوضين الأوكرانيين في مكان المفاوضات بعد ظهر الأربعاء. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T10:08+0000

2022-03-02T10:08+0000

2022-03-02T10:38+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "هناك بالفعل معلومات متضاربة. لكن سأخبرك أي جزء لا ينطبق على المعلومات المتضاربة. وهذا يعني أنه بعد ظهر اليوم، في وقت متأخر من بعد الظهر، سيكون وفدنا في المكان بانتظار المفاوضين الأوكرانيين. سيكون وفدنا جاهزًا لمواصلة المحادثات الليلة. كل شيء آخر غير متسق".وردا على سؤال حول مدى احتمالية تحقيق الحد الأدنى من النجاح في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال بيسكوف: "لن أقدم مثل هذه التوقعات، فأنا لا أمتلك موهبة التنبؤ. أولاً يمكنك على الأرجح محاولة التنبؤ بما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيأتون أم لا. دعونا نأمل أن يحدث ذلك. سيكون وفدنا على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات في المساء".وسياقا، العالم السياسي فوسكريسنسكي، لا يوجد اتصال مع الوفد الأوكراني منذ يوم أمس ، ولا يمكن لمنظمي المفاوضات التنبؤ بالوقت الذي سيبدأون فيه.وبحسب مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يتم إلغاؤها فقد تعقد مساء الثاني من مارس/آذار.وقال المصدر: "المفاوضات لم تلغ ولكن تم تأجيل موعدها. يمكن أن تتم مساء 2 مارس أو بعد ذلك".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك أكملت استعداداتها لاجتماع ممثلي روسيا وأوكرانيا فيها، وعلى استعداد لأي تطور للأحداثبالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية لبيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك على استعداد لتنظيم اجتماع الوفدين في أي لحظة، مشيرة إلى أن "الشيء الرئيسي هو موافقة الوفود".وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأمس، إنه "مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط الماضي، في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال، في وقت سابق،لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-تبقى-مكانها-ولكن-لم-يتم-تحديد-وقتها-حتى-الآن-1059352682.html

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