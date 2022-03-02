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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/اللجنة-البارالمبية-الدولية-تعقد-اجتماعا-طارئا-لتجميد-عضوية-روسيا-فيها-1059363785.html
اللجنة "البارالمبية" الدولية تعقد اجتماعا طارئا لتجميد عضوية روسيا فيها
اللجنة "البارالمبية" الدولية تعقد اجتماعا طارئا لتجميد عضوية روسيا فيها
أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية على موقعها على الإنترنت، سحب جوائز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس الإدارة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:10+0000
2022-03-02T12:13+0000
روسيا
رياضة
بكين 2022
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ومن بين الذين حُرموا من الجوائز نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر غوروفوي.وسمحت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.ودعت اللجنة البارالمبية الدولية جمعيتها العامة لعقد اجتماع طارئ، يتم فيه مناقشة تجميد أو سحب عضوية روسيا فيها.وجاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للمنظمة، وسيتنافس الرياضيون من روسيا وبيلاروسيا في الألعاب تحت راية اللجنة الدولية البارالمبية.وفي 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين، من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا.وسيقام بارالمبياد بكين في الفترة من 4 الى 13 مارس/آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأولمبية-الدولية-توصي-الاتحادات-الرياضية-بعدم-السماح-للروس-والبيلاروسيين-بالمشاركة-في-المنافسات-1059274845.html
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روسيا, رياضة

اللجنة "البارالمبية" الدولية تعقد اجتماعا طارئا لتجميد عضوية روسيا فيها

12:10 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 02.03.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIاللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية على موقعها على الإنترنت، سحب جوائز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك.
ومن بين الذين حُرموا من الجوائز نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر غوروفوي.
وسمحت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
المنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد 2022 تحت علم اللجنة الأولمبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الأولمبية الدولية توصي الاتحادات الرياضية بعدم السماح للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المنافسات
28 فبراير, 14:26 GMT
ودعت اللجنة البارالمبية الدولية جمعيتها العامة لعقد اجتماع طارئ، يتم فيه مناقشة تجميد أو سحب عضوية روسيا فيها.
وجاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للمنظمة، وسيتنافس الرياضيون من روسيا وبيلاروسيا في الألعاب تحت راية اللجنة الدولية البارالمبية.
وفي 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين، من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا.
وسيقام بارالمبياد بكين في الفترة من 4 الى 13 مارس/آذار.
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