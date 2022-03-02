https://arabic.sputniknews.com/20220302/اللجنة-البارالمبية-الدولية-تعقد-اجتماعا-طارئا-لتجميد-عضوية-روسيا-فيها-1059363785.html
اللجنة "البارالمبية" الدولية تعقد اجتماعا طارئا لتجميد عضوية روسيا فيها
اللجنة "البارالمبية" الدولية تعقد اجتماعا طارئا لتجميد عضوية روسيا فيها
أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية على موقعها على الإنترنت، سحب جوائز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس الإدارة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:10+0000
2022-03-02T12:10+0000
2022-03-02T12:13+0000
روسيا
رياضة
بكين 2022
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ومن بين الذين حُرموا من الجوائز نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر غوروفوي.وسمحت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.ودعت اللجنة البارالمبية الدولية جمعيتها العامة لعقد اجتماع طارئ، يتم فيه مناقشة تجميد أو سحب عضوية روسيا فيها.وجاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للمنظمة، وسيتنافس الرياضيون من روسيا وبيلاروسيا في الألعاب تحت راية اللجنة الدولية البارالمبية.وفي 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين، من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا.وسيقام بارالمبياد بكين في الفترة من 4 الى 13 مارس/آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأولمبية-الدولية-توصي-الاتحادات-الرياضية-بعدم-السماح-للروس-والبيلاروسيين-بالمشاركة-في-المنافسات-1059274845.html
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روسيا, رياضة
اللجنة "البارالمبية" الدولية تعقد اجتماعا طارئا لتجميد عضوية روسيا فيها
12:10 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية على موقعها على الإنترنت، سحب جوائز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك.
ومن بين الذين حُرموا من الجوائز نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر غوروفوي.
وسمحت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
ودعت اللجنة البارالمبية الدولية
جمعيتها العامة لعقد اجتماع طارئ، يتم فيه مناقشة تجميد أو سحب عضوية روسيا فيها.
وجاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للمنظمة، وسيتنافس الرياضيون من روسيا وبيلاروسيا في الألعاب تحت راية اللجنة الدولية البارالمبية.
وفي 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين، من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا.
وسيقام بارالمبياد بكين في الفترة من 4 الى 13 مارس/آذار.