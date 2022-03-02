https://arabic.sputniknews.com/20220302/المغرب-اعتقال-مسلح-من-داعش-للاشتباه-في-تحضيره-لتنفيذ-مخططات-إرهابية-عابرة-للحدود-1059359109.html

المغرب... اعتقال مسلح من "داعش" للاشتباه في تحضيره لتنفيذ مخططات إرهابية عابرة للحدود

المغرب... اعتقال مسلح من "داعش" للاشتباه في تحضيره لتنفيذ مخططات إرهابية عابرة للحدود

ألقت قوات الأمن المغربية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وخارجها بالتعاون مع متطرف... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T10:54+0000

2022-03-02T10:54+0000

2022-03-02T10:54+0000

أخبار المغرب اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فقد "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمخابرات، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، يبلغ من العمر 27 سنة، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام".وأضافت أنه "تم توقيف المشتبه فيه بدائرة فم أزكيد، بضواحي مدينة طاطا، جنوب شرقي المملكة"، مشيرة إلى أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه قام بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة، بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة".وأوضحت الوكالة، نقلا عن السلطات الأمنية، "أن المشتبه فيه كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي بإيعاز وتنسيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية بأوروبا، والذي تكلف بمهمة توفير الإمداد المالي والدعم اللوجيستيي لاقتناء الأسلحة ومستلزمات صناعة المتفجرات، بينما عهد للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب بمهمة استقطاب وتجنيد الأشخاص المنذورين لتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب".ونوهت أيضا بأن "المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الإنترنت، لتسهيل استهدافها".وتابعت أن "إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر، مكنت من حجز مجموعة من المواد المشبوهة، بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات، وهي عبارة عن مادة الكبريت ومسحوق الفحم وكمية من الأسمدة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات، وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة، فضلا عن مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل "وصية" يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية".وأعلنت سلطات الأمن المغربي، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تمكنها من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بتفكيك خلية تنشط في مدينة طنجة شمالي المملكة، وتتكون من خمسة أشخاص كانوا قد أعلنوا "الولاء" لتنظيم "داعش" الإرهابي.كما اعتقلت السلطات المغربية أيضا، في أيلول/سبتمبر 2021، أربعة أشخاص مشتبهين بالانتماء لخلية إرهابية موالية تنظيم "داعش".ونجحت أجهزة الأمن المغربية في منع عدة هجمات إرهابية كانت تستهدف مصالح حيوية في المغرب، وتفكيك خلايا إرهابية واعتقال العشرات من العائدين من سوريا والعراق.وتم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للاستخبارات، لتعزيز الحكامة الأمنية وتكثيف يقظة الأجهزة الأمنية التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء.

https://arabic.sputniknews.com/20211006/الأمن-المغربي-يعلن-إجهاض-مخطط-إرهابي-لـداعش-والقبض-على-أمير-الخلية-وأعضائها-1050353397.html

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