https://arabic.sputniknews.com/20220302/النمسا-تحظر-نشاط-الفرع-الأوروبي-لمصرف-سبيربنك-الروسي-1059345248.html
النمسا تحظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي
النمسا تحظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي
أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي بناء على طلب من البنك المركزي الأوروبي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
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فيينا - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "بأمر من البنك المركزي الأوروبي، أصدرت هيئة تنظيم الأسواق المالية النمساوية اليوم قرارا بحظر الفرع الأوروبي للمصرف الروسي "سبيربنك يوروب إيه جي".. من مواصلة أنشطته بالكامل وبأثر فوري".يذكر أن الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي يقع في فيينا.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطال 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.وفي وقت سابق، الثلاثاء، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-سبيربنك-الروسي-1059306861.html
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أخبار أوكرانيا
النمسا تحظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي
02:24 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 02:29 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي بناء على طلب من البنك المركزي الأوروبي.
فيينا - سبوتنيك
. وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "بأمر من البنك المركزي الأوروبي، أصدرت هيئة تنظيم الأسواق المالية النمساوية اليوم قرارا بحظر الفرع الأوروبي للمصرف الروسي "سبيربنك يوروب إيه جي".. من مواصلة أنشطته بالكامل وبأثر فوري".
يذكر أن الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي يقع في فيينا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطال 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي
فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.
وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.