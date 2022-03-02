https://arabic.sputniknews.com/20220302/الهلال-يتقدم-بشكوى-ضد-لاعبين-من-النصر-قبل-مواجهة-الغد-1059374134.html
الهلال يتقدم بشكوى ضد لاعبين من النصر... قبل مواجهة الغد
الهلال يتقدم بشكوى ضد لاعبين من النصر... قبل مواجهة الغد
تقدم نادي الهلال السعودي، بشكوى ضد اثنين من لاعبي فريق النصر، قبل المواجهة المرتقبة بين ديربي الرياض، غدا الخميس. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:55+0000
2022-03-02T14:55+0000
2022-03-02T14:55+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
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وأفادت صحيفة "الجزيرة" السعودية، بأن نادي الهلال تقدم بشكوى رسمية ضد مهاجمي النصر، فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا، لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.وقالت الصحيفة إن الهلال تقدم بشكواه منذ الـ25 من فبراير/ شباط الماضي، لافتة إلى أنه اشتكى تاليسكا لاحتفاله أمام الجمهور الأزرق ومحاولة استفزازه بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد خلال مواجهة الطرفين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.وأوضحت أن "شكوى المهاجم الكاميروني أبو بكر، كانت بسبب الحركة المشينة التي قام بها، وفقا للشكوى التي رفعها الهلال".ومن جانبه، عبر نادي النصر، عن قلقه من صدور أي قرار عقابي ضد اللاعبين قبل مبارة غد الخميس، بين الفريقين، والتي ستلعب دورا حاسما في حظوظهما لمنافسة الاتحاد والشباب على لقب الدوري السعودي.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/تأجيل-مباراة-سان-جيرمان-ونجوم-الهلال-والنصر-وموسم-الرياض-يكشف-السبب-1055932268.html
أخبار نادي الهلال السعودي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي
الهلال يتقدم بشكوى ضد لاعبين من النصر... قبل مواجهة الغد
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تقدم نادي الهلال السعودي، بشكوى ضد اثنين من لاعبي فريق النصر، قبل المواجهة المرتقبة بين ديربي الرياض، غدا الخميس.
وأفادت صحيفة "الجزيرة" السعودية، بأن نادي الهلال تقدم بشكوى رسمية ضد مهاجمي النصر، فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا، لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقالت الصحيفة إن الهلال
تقدم بشكواه منذ الـ25 من فبراير/ شباط الماضي، لافتة إلى أنه اشتكى تاليسكا لاحتفاله أمام الجمهور الأزرق ومحاولة استفزازه بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد خلال مواجهة الطرفين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت أن "شكوى المهاجم الكاميروني أبو بكر، كانت بسبب الحركة المشينة التي قام بها، وفقا للشكوى التي رفعها الهلال".
ومن جانبه، عبر نادي النصر
، عن قلقه من صدور أي قرار عقابي ضد اللاعبين قبل مبارة غد الخميس، بين الفريقين، والتي ستلعب دورا حاسما في حظوظهما لمنافسة الاتحاد والشباب على لقب الدوري السعودي.