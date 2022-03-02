عربي
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-مكان-المفاوضات-1059372054.html
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
توجه الوفد الروسي إلى نقطة الالتقاء مع الوفد الأوكراني لإجراء المفاوضات. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:29+0000
2022-03-02T14:55+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059268458_0:48:3471:2000_1920x0_80_0_0_9608e32b6b703fcecba5b10d3d7f2c29.jpg
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، أن "الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء".وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم، في 2 آذار/ مارس، إن "مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء".ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/البنك-المركزي-الروسي-يتعهد-بمواجهة-الصدمات-1059372382.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059268458_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_77dce52ac28853ba827df184362d635d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات

14:29 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 02.03.2022)
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
توجه الوفد الروسي إلى نقطة الالتقاء مع الوفد الأوكراني لإجراء المفاوضات.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، أن "الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء".
وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم، في 2 آذار/ مارس، إن "مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
البنك المركزي الروسي يتعهد "بمواجهة الصدمات"
14:35 GMT
وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".
في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء".
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала