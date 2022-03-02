https://arabic.sputniknews.com/20220302/الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-مكان-المفاوضات-1059372054.html
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
توجه الوفد الروسي إلى نقطة الالتقاء مع الوفد الأوكراني لإجراء المفاوضات. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:29+0000
2022-03-02T14:29+0000
2022-03-02T14:55+0000
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وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، أن "الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء".وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم، في 2 آذار/ مارس، إن "مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء".ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/البنك-المركزي-الروسي-يتعهد-بمواجهة-الصدمات-1059372382.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
14:29 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
توجه الوفد الروسي إلى نقطة الالتقاء مع الوفد الأوكراني لإجراء المفاوضات.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، أن "الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء".
وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم، في 2 آذار/ مارس، إن "مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".
وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".
في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء".
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية
عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".