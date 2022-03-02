https://arabic.sputniknews.com/20220302/الولايات-المتحدة-تسدل-الستار-الحديدي-الجديد-1059363170.html
الولايات المتحدة تسدل "الستار الحديدي الجديد"
الولايات المتحدة تسدل "الستار الحديدي الجديد"
السلطات الأمريكية تغلق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:13+0000
2022-03-02T12:13+0000
2022-03-02T12:13+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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صرح بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا مساء أمس الثلاثاء، أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي في خطاب حالة الاتحاد السنوي. حيث قال:ذكرت رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل الأمريكية أن الحظر المفروض على رحلات الطائرات الروسية في المجال الجوي الأمريكي سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية يوم الأربعاء.وجاء في البيان الصحفي، أن الحظر سينطبق على جميع الطائرات المملوكة أو المعتمدة أو المشغلة أو المسجلة أو المؤجرة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص من مواطني روسيا أو لصالحهم.وأضافت الوكالة الأمريكية أن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع، والرحلات المجدولة والمستأجرة، وهو ما يعني في جوهره إغلاق المجال الجوي الأمريكي لجميع شركات النقل الجوي التجارية والطائرات المدنية الأخرى في روسيا.
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وسائط متعددة, كاريكاتير, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسدل "الستار الحديدي الجديد"
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السلطات الأمريكية تغلق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية.
صرح بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا مساء أمس الثلاثاء، أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي في خطاب حالة الاتحاد السنوي. حيث قال:
"إنني أعلن أننا ننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية".
ذكرت رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل الأمريكية أن الحظر المفروض على رحلات الطائرات الروسية
في المجال الجوي الأمريكي سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية يوم الأربعاء.
وجاء في البيان الصحفي، أن الحظر سينطبق على جميع الطائرات المملوكة أو المعتمدة أو المشغلة أو المسجلة أو المؤجرة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص من مواطني روسيا أو لصالحهم.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع، والرحلات المجدولة والمستأجرة، وهو ما يعني في جوهره إغلاق المجال الجوي الأمريكي لجميع شركات النقل الجوي التجارية والطائرات المدنية الأخرى في روسيا.