https://arabic.sputniknews.com/20220302/اليابان-ترفض-فكرة-الاستخدام-المشترك-للأسلحة-النووية-مع-الولايات-المتحدة-1059346727.html
اليابان ترفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
اليابان ترفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
نفى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، احتمال مشاركة الولايات المتحدة في الأسلحة النووية، ووصفها بأنها تتعارض مع المبادئ الثلاثة التي تنص على خلو البلاد من... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T05:42+0000
2022-03-02T05:42+0000
2022-03-02T05:42+0000
رصد عسكري
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خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، عن رأيه على تلفزيون "فوجي" بأن طوكيو يجب ألا "تحظر مناقشة حقيقة كيفية حماية العالم"، واستشهد بمثال المهام النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، وبخاصة لدى ألمانيا وإيطاليا، حيث تم نشر أسلحة نووية أمريكية.وشدد في الوقت نفسه، على أن اليابان دولة عانت من القصف النووي، لذا "من الضروري الالتزام بهدف التدمير الكامل للأسلحة النووية والتحرك نحو ذلك".وأضاف: "إذا كان هذا يعني الاستخدام المشترك للردع النووي الأمريكي لأغراض دفاعية، ومن هذا المنطلق يجب التقيد الصارم بالمبادئ الثلاثة الخالية من الأسلحة النووية، وكذلك من وجهة نظر الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والحكومة تقبل ذلك".واضاف رئيس الوزراء الياباني: "إن الحكومة تقبل هذا". إن سياسة المبادئ الثلاثة غير النووية لليابان تعني رفض حيازة وإنتاج واستيراد أسلحة نووية إلى أراضيها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اليابان ترفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
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نفى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، احتمال مشاركة الولايات المتحدة في الأسلحة النووية، ووصفها بأنها تتعارض مع المبادئ الثلاثة التي تنص على خلو البلاد من الأسلحة النووية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، عن رأيه على تلفزيون "فوجي" بأن طوكيو يجب ألا "تحظر مناقشة حقيقة كيفية حماية العالم"، واستشهد بمثال المهام النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، وبخاصة لدى ألمانيا وإيطاليا، حيث تم نشر أسلحة نووية أمريكية.
وشدد في الوقت نفسه، على أن اليابان دولة عانت من القصف النووي، لذا "من الضروري الالتزام بهدف التدمير الكامل للأسلحة النووية والتحرك نحو ذلك".
وقال كيشيدا في جلسة استماع في لجنة الموازنة في البرلمان: "لم يكن الأمر يتعلق بحيازة الأسلحة النووية، بل بالاستخدام المشترك للأسلحة النووية. والاستخدام المشترك للأسلحة النووية يعني إيصال أسلحة نووية أمريكية إلى أراضينا، وفي حالة حدوث حالة غير متوقعة ووضعها على مقاتلينا، فضلا عن الحفاظ على وضعهم الوظيفي".
وأضاف: "إذا كان هذا يعني الاستخدام المشترك للردع النووي الأمريكي
لأغراض دفاعية، ومن هذا المنطلق يجب التقيد الصارم بالمبادئ الثلاثة الخالية من الأسلحة النووية، وكذلك من وجهة نظر الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والحكومة تقبل ذلك".
واضاف رئيس الوزراء الياباني: "إن الحكومة تقبل هذا". إن سياسة المبادئ الثلاثة غير النووية لليابان تعني رفض حيازة وإنتاج واستيراد أسلحة نووية إلى أراضيها.