https://arabic.sputniknews.com/20220302/اليابان-تستعد-لفرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-1059346032.html
اليابان تستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا
اليابان تستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا
صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده قد تبدأ بفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T04:46+0000
2022-03-02T04:46+0000
2022-03-02T04:46+0000
العالم
اقتصاد
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وقال رئيس الوزراء الياباني، أن هذه القيود ستبدأ هذا الأسبوع وبشكل خاص ستشمل مواد التصدير.يذكر أن اليابان أعلنت يوم الثلاثاء، إنضمامها إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتفقنا على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا"، وفقا لرويترز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
اليابان تستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا
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صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده قد تبدأ بفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء الياباني، أن هذه القيود ستبدأ هذا الأسبوع وبشكل خاص ستشمل مواد التصدير.
يذكر أن اليابان أعلنت يوم الثلاثاء، إنضمامها إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا
، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.
وقالت الحكومة في بيان، إن اليابان ستحظر الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتفقنا على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا"، وفقا لرويترز.