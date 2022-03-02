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اليابان تستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا
اليابان تستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا
صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده قد تبدأ بفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T04:46+0000
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وقال رئيس الوزراء الياباني، أن هذه القيود ستبدأ هذا الأسبوع وبشكل خاص ستشمل مواد التصدير.يذكر أن اليابان أعلنت يوم الثلاثاء، إنضمامها إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتفقنا على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا"، وفقا لرويترز.
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العالم, اقتصاد

اليابان تستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا

04:46 GMT 02.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL
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صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده قد تبدأ بفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء الياباني، أن هذه القيود ستبدأ هذا الأسبوع وبشكل خاص ستشمل مواد التصدير.
يذكر أن اليابان أعلنت يوم الثلاثاء، إنضمامها إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.
وقالت الحكومة في بيان، إن اليابان ستحظر الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتفقنا على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا"، وفقا لرويترز.
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