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باسورين: تم حصار ماريوبل
باسورين: تم حصار ماريوبل
أعلن ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أنه تم حصار ماريوبول. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T06:21+0000
2022-03-02T06:58+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف باسورين على قناة "روسيا 24": "كل شيء يسير كما هو مخطط له. ماريوبول محاصرة. القوات ستواصل التحرك في الاتجاه الذي سيساعدنا في النهاية على وقف قصف المناطق السكنية، ليس معنا فقط، ولكن أيضًا مع جيراننا في لوغانسك".وأشار إلى أنه في غضون يومين سيتضح كيف سيتطور الوضع في ماريوبول. وأوضح باسورين "لأنه على أي حال ستكون هناك عملية تفاوض - نقنع العدو بإلقاء أسلحته أو الاستسلام أو مغادرة المدينة حتى لا يعاني السكان المدنيون".وفقًا له، ستبدأ كارثة إنسانية قريبًا في ماريوبول - لن يكون هناك ضوء وطعام.وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء حتى لا يعاني الناس، ولهذا قلنا إننا نفتح ممرًا إنسانيًا. إذا كان لا يزال هناك وعي طبيعي بأنهم سيسمحون للسكان المدنيين بمغادرة المدينة، فإن هذا سيجعل الطريق أسهل بالنسبة لهم، وإذا لم يكن الأمر كذلك فاعتقد ستبدأ المفاوضات لكن العملية الخاصة قائمة".
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أخبار جمهورية دونيتسك

باسورين: تم حصار ماريوبل

06:21 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 02.03.2022)
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شظايا الصواريخ الأوكرانية توتشكا-أو على مستودع النفط في منطقة كيروفسكي، دونيتسك 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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أعلن ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أنه تم حصار ماريوبول.
وأضاف باسورين على قناة "روسيا 24": "كل شيء يسير كما هو مخطط له. ماريوبول محاصرة. القوات ستواصل التحرك في الاتجاه الذي سيساعدنا في النهاية على وقف قصف المناطق السكنية، ليس معنا فقط، ولكن أيضًا مع جيراننا في لوغانسك".
وأشار إلى أنه في غضون يومين سيتضح كيف سيتطور الوضع في ماريوبول. وأوضح باسورين "لأنه على أي حال ستكون هناك عملية تفاوض - نقنع العدو بإلقاء أسلحته أو الاستسلام أو مغادرة المدينة حتى لا يعاني السكان المدنيون".
وفقًا له، ستبدأ كارثة إنسانية قريبًا في ماريوبول - لن يكون هناك ضوء وطعام.
وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء حتى لا يعاني الناس، ولهذا قلنا إننا نفتح ممرًا إنسانيًا. إذا كان لا يزال هناك وعي طبيعي بأنهم سيسمحون للسكان المدنيين بمغادرة المدينة، فإن هذا سيجعل الطريق أسهل بالنسبة لهم، وإذا لم يكن الأمر كذلك فاعتقد ستبدأ المفاوضات لكن العملية الخاصة قائمة".
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