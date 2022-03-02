https://arabic.sputniknews.com/20220302/باشاغا-العالم-يشهد-صراعا-آخر-في-أوكرانيا-والمدنييون-هم-من-يدفعون-الثمن-1059366793.html

باشاغا: العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا والمدنييون هم من يدفعون الثمن

باشاغا: العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا والمدنييون هم من يدفعون الثمن

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إن العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا، مؤكدا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T12:56+0000

2022-03-02T12:56+0000

2022-03-02T12:56+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار ليبيا اليوم

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059340462_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_f251925fb996fe0ead99a13874b447d9.jpg

وأضاف باشاغا، عبر حسابه على "تويتر" أن "ليبيا مثال على أن الصراع لا يجدي، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار". وحث روسيا على "احترام سيادة الدولة وقرارات سلطاتها المنتخبة" .وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن "هذا الصراع له آثار عالمية يجب معالجتها"، مؤكدا التزام ليبيا بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر المتوسط.وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعربت لأسبوع الماضي، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ودعت الخارجية الليبية، روسيا، إلى التهدئة وسحب "التحشيد العسكري" قرب حدود أوكرانيا.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك