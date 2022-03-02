عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/باشاغا-العالم-يشهد-صراعا-آخر-في-أوكرانيا-والمدنييون-هم-من-يدفعون-الثمن-1059366793.html
باشاغا: العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا والمدنييون هم من يدفعون الثمن
باشاغا: العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا والمدنييون هم من يدفعون الثمن
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إن العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا، مؤكدا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:56+0000
2022-03-02T12:56+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059340462_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_f251925fb996fe0ead99a13874b447d9.jpg
وأضاف باشاغا، عبر حسابه على "تويتر" أن "ليبيا مثال على أن الصراع لا يجدي، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار". وحث روسيا على "احترام سيادة الدولة وقرارات سلطاتها المنتخبة" .وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن "هذا الصراع له آثار عالمية يجب معالجتها"، مؤكدا التزام ليبيا بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر المتوسط.وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعربت لأسبوع الماضي، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ودعت الخارجية الليبية، روسيا، إلى التهدئة وسحب "التحشيد العسكري" قرب حدود أوكرانيا.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059340462_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_25fc259a60fd2129b078e3dc99b6fab2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

باشاغا: العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا والمدنييون هم من يدفعون الثمن

12:56 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إن العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا، مؤكدا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.
وأضاف باشاغا، عبر حسابه على "تويتر" أن "ليبيا مثال على أن الصراع لا يجدي، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار". وحث روسيا على "احترام سيادة الدولة وقرارات سلطاتها المنتخبة" .
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن "هذا الصراع له آثار عالمية يجب معالجتها"، مؤكدا التزام ليبيا بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر المتوسط.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعربت لأسبوع الماضي، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ودعت الخارجية الليبية، روسيا، إلى التهدئة وسحب "التحشيد العسكري" قرب حدود أوكرانيا.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала