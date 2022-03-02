باشاغا: العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا والمدنييون هم من يدفعون الثمن
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إن العالم يشهد صراعا آخر في أوكرانيا، مؤكدا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.
وأضاف باشاغا، عبر حسابه على "تويتر" أن "ليبيا مثال على أن الصراع لا يجدي، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار". وحث روسيا على "احترام سيادة الدولة وقرارات سلطاتها المنتخبة" .
1/3 In #Ukraine, the world is witnessing yet another conflict and civilians are the ones paying the price. #Libya is a great example that conflict leads nowhere and Peace can only be achieved through dialogue. I pray for the safety of civilians and an end to this conflict.— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 2, 2022
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن "هذا الصراع له آثار عالمية يجب معالجتها"، مؤكدا التزام ليبيا بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر المتوسط.
2/3 Russia’s attack is a clear violation of international law and the sovereignty of a democratic Ukraine. I urge respect for state sovereignty and the decisions of its elected authorities. This authority should be respected, not suppressed.— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 2, 2022
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعربت لأسبوع الماضي، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ودعت الخارجية الليبية، روسيا، إلى التهدئة وسحب "التحشيد العسكري" قرب حدود أوكرانيا.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.