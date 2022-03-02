https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-لن-ننخرط-في-أي-قتال-ضد-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1059345417.html

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية لن تنخرط في أي قتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T03:14+0000

2022-03-02T03:14+0000

2022-03-02T03:19+0000

تغطية أحداث دونباس

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، ولن نرسل قوات إلى أوروبا للقتال إلى جانب أوكرانيا.وأضاف: "لكن قواتنا ذاهبة إلى هناك لحماية حلفائنا في الناتو في حالة ما إذا قرر بوتين مواصلة التحرك غربا".وأعلن بايدن، إن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.وقال: "أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا وذلك لزيادة الضغط على روسيا".وفي السياق أشار بايدن إلى أن الصراع المسلح في أوكرانيا "سيجعل روسيا أضعف" وبقية العالم أقوى، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أكثر عزلة من أي وقت مضى.". وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

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