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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-لن-ننخرط-في-أي-قتال-ضد-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1059345417.html
بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا
بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية لن تنخرط في أي قتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T03:14+0000
2022-03-02T03:19+0000
تغطية أحداث دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، ولن نرسل قوات إلى أوروبا للقتال إلى جانب أوكرانيا.وأضاف: "لكن قواتنا ذاهبة إلى هناك لحماية حلفائنا في الناتو في حالة ما إذا قرر بوتين مواصلة التحرك غربا".وأعلن بايدن، إن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.وقال: "أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا وذلك لزيادة الضغط على روسيا".وفي السياق أشار بايدن إلى أن الصراع المسلح في أوكرانيا "سيجعل روسيا أضعف" وبقية العالم أقوى، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أكثر عزلة من أي وقت مضى.". وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/غاتيلوف-القواعد-الأمريكية-في-أوروبا-تمثل-تهديدا-كبيرا-لأمن-روسيا-1059344966.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

03:14 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 03:19 GMT 02.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية لن تنخرط في أي قتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، ولن نرسل قوات إلى أوروبا للقتال إلى جانب أوكرانيا.
وأضاف: "لكن قواتنا ذاهبة إلى هناك لحماية حلفائنا في الناتو في حالة ما إذا قرر بوتين مواصلة التحرك غربا".
غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
غاتيلوف: القواعد الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا
01:30 GMT
وأعلن بايدن، إن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.
وقال: "أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا وذلك لزيادة الضغط على روسيا".
وفي السياق أشار بايدن إلى أن الصراع المسلح في أوكرانيا "سيجعل روسيا أضعف" وبقية العالم أقوى، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أكثر عزلة من أي وقت مضى.".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:49 GMT
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