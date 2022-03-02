https://arabic.sputniknews.com/20220302/بشراع-الحرية-جزائريات-يتحدين-المجتمع-المحافظ-1059330301.html

بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ

بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ

في نهاية كل أسبوع، تمسك الجزائريات ألواحهن وطائرتهن الورقية الكبيرة ويتجهن إلى الشاطئ لممارسة رياضة التزلج الشراعي وركوب أمواج البحر المتوسط. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

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تقول إحدى النساء الهاويات لركوب أمواج البحر، الصيدلانية كريمة (36 عاما):ويمكن رؤية العشرات من الرجال والنساء على شواطئ مدينة بومرداس، حيث يساعد كثيرون منهم بعضهم البعض في تحضير المعدات اللازمة خلال استعدادهم لمواجهة الرياح والبحر، بغض النظر عن تقاليد وأعراف المجتمع المحافظ في مناطق الجزائر.التزلج الشراعي هي رياضة حركية تجمع بين جوانب التزلج على الجليد والتزلج على الماء وركوب الأمواج في رياضة واحدة، حيث يستخدم لوح التزلج الشراعي قوة الرياح مع طائرة ورقية كبيرة يمكن التحكم فيها ليتم دفعها عبر الماء أو الثلج أحيانًا.ودخلت هذه الرياضة الأولمبياد عام 1984 كأول مشاركة في البطولات الأولمبية. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من التزلج الشراعي وهي الألواح الطويلة، والتزلج المتعرج، والإبحار على الأمواج.

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