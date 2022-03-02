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https://arabic.sputniknews.com/20220302/بشراع-الحرية-جزائريات-يتحدين-المجتمع-المحافظ-1059330301.html
بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ
بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ
في نهاية كل أسبوع، تمسك الجزائريات ألواحهن وطائرتهن الورقية الكبيرة ويتجهن إلى الشاطئ لممارسة رياضة التزلج الشراعي وركوب أمواج البحر المتوسط. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:02+0000
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تقول إحدى النساء الهاويات لركوب أمواج البحر، الصيدلانية كريمة (36 عاما):ويمكن رؤية العشرات من الرجال والنساء على شواطئ مدينة بومرداس، حيث يساعد كثيرون منهم بعضهم البعض في تحضير المعدات اللازمة خلال استعدادهم لمواجهة الرياح والبحر، بغض النظر عن تقاليد وأعراف المجتمع المحافظ في مناطق الجزائر.التزلج الشراعي هي رياضة حركية تجمع بين جوانب التزلج على الجليد والتزلج على الماء وركوب الأمواج في رياضة واحدة، حيث يستخدم لوح التزلج الشراعي قوة الرياح مع طائرة ورقية كبيرة يمكن التحكم فيها ليتم دفعها عبر الماء أو الثلج أحيانًا.ودخلت هذه الرياضة الأولمبياد عام 1984 كأول مشاركة في البطولات الأولمبية. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من التزلج الشراعي وهي الألواح الطويلة، والتزلج المتعرج، والإبحار على الأمواج.
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фото, صور, وسائط متعددة, الجزائر

بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ

11:02 GMT 02.03.2022
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في نهاية كل أسبوع، تمسك الجزائريات ألواحهن وطائرتهن الورقية الكبيرة ويتجهن إلى الشاطئ لممارسة رياضة التزلج الشراعي وركوب أمواج البحر المتوسط.
© REUTERS / Ramzi Boudinaامرأة تستعد للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.
امرأة تستعد للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع لو غراند بلو (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS / Ramzi Boudina
امرأة تستعد للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.
© REUTERS / Ramzi Boudina

أشخاص يستعدون للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

أشخاص يستعدون للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع &quot;لو غراند بلو&quot; (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS / Ramzi Boudina

أشخاص يستعدون للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

© REUTERS / Ramzi Boudina

طالبة في كلية علوم الأحياء البحرية لينا آيت علي سليمان، تمارس ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

طالبة في كلية علوم الأحياء البحرية لينا آيت علي سليمان، تمارس ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع &quot;لو غراند بلو&quot; (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS / Ramzi Boudina

طالبة في كلية علوم الأحياء البحرية لينا آيت علي سليمان، تمارس ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

© REUTERS / Ramzi Boudina

أشخاص يمارسون ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

أشخاص يمارسون ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع &quot;لو غراند بلو&quot; (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
4/7
© REUTERS / Ramzi Boudina

أشخاص يمارسون ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

© REUTERS / Ramzi Boudina

نساء يستعدن لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

نساء يستعدن لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع &quot;لو غراند بلو&quot; (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS / Ramzi Boudina

نساء يستعدن لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

© REUTERS / Ramzi Boudina

أشخاص يستعدون للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

أشخاص يستعدون للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع &quot;لو غراند بلو&quot; (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS / Ramzi Boudina

أشخاص يستعدون للذهاب لركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

© REUTERS / Ramzi Boudina

موظفة صيدلانية، كريمة عيثامي، تمارس ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

موظفة صيدلانية، كريمة عيثامي، تمارس ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع &quot;لو غراند بلو&quot; (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS / Ramzi Boudina

موظفة صيدلانية، كريمة عيثامي، تمارس ركوب الأمواج الشراعي في البحر الأبيض المتوسط ​​في مجمع "لو غراند بلو" (Le Grand Bleu) السياحي في بومرداس، الجزائر، 25 فبراير 2022.

تقول إحدى النساء الهاويات لركوب أمواج البحر، الصيدلانية كريمة (36 عاما):
إن رياضة التزلج الشراعي أصبحت شائعة بين الجزائريات بشكل متزايد مع تحدي النساء للمحرمات والقيود الاجتماعية البالية من أجل ممارستها. هذه الرياضة وسيلة تتحدى الفوارق، وتعمل على التواصل بين الناس على اختلاف أجناسهم رجالا ونساء، وطبقاتهم.
ويمكن رؤية العشرات من الرجال والنساء على شواطئ مدينة بومرداس، حيث يساعد كثيرون منهم بعضهم البعض في تحضير المعدات اللازمة خلال استعدادهم لمواجهة الرياح والبحر، بغض النظر عن تقاليد وأعراف المجتمع المحافظ في مناطق الجزائر.
التزلج الشراعي هي رياضة حركية تجمع بين جوانب التزلج على الجليد والتزلج على الماء وركوب الأمواج في رياضة واحدة، حيث يستخدم لوح التزلج الشراعي قوة الرياح مع طائرة ورقية كبيرة يمكن التحكم فيها ليتم دفعها عبر الماء أو الثلج أحيانًا.

وتقول كريمة إنها تمارس هذه الرياضة التي تجعلها "منطلقة بشراع الحرية وتزيدها ثقة بنفسها وجسدها".

ودخلت هذه الرياضة الأولمبياد عام 1984 كأول مشاركة في البطولات الأولمبية. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من التزلج الشراعي وهي الألواح الطويلة، والتزلج المتعرج، والإبحار على الأمواج.
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