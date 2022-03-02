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"بوتين حذر"... عقيد الجيش الأمريكي يؤيد العملية العسكرية الروسية
"بوتين حذر"... عقيد الجيش الأمريكي يؤيد العملية العسكرية الروسية
ندد خبير عسكري أمريكي بموقف واشنطن حيال العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس من اعتداءات القوات الأوكرانية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T06:36+0000
2022-03-02T06:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وكالة أنباء "فان" أن العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور قال على قناة "فوكس نيوز"، إن أعمال السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي التي دفعت موسكو إلى العمل على إخلاء أوكرانيا من الأسلحة والنازية.وأشار إلى أن روسيا أقدمت على هذه الخطوة بعد أن رفض الغرب الاستجابة لمطلب الرئيس الروسي بوتين بضرورة التوقف عن نشر أسلحة البنتاغون وقواعده العسكرية عند الحدود الروسية. وبدأ بوتين أخيرا يعمل على إزالة خطر ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.والآن قاربت معركة دونباس على النهاية، حيث تم تطويق القوات الأوكرانية وقطع الإمدادات عنها. وإذا لم تبدأ القوات الأوكرانية هناك تلقي أسلحتها في الأيام القليلة المقبلة فسوف تبدأ قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقضي عليها، وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي.ولم يستبعد الخبير أن يكون الرئيس الأوكراني زيلينسكي وافق لهذا السبب على بدء المفاوضات مع الطرف الروسي. ولا بد له من أن يعمل بنصيحة الرئيس الأمريكي بايدن ليوافق على الوضع المحايد لبلاده.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن قوات "دونيتسك" وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك والتقت وحدات من القوات المسلحة الروسية، وأن الوصول إلى بحر آزوف لم يعد متاحا للجيش الأوكراني.
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"بوتين حذر"... عقيد الجيش الأمريكي يؤيد العملية العسكرية الروسية

06:36 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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ندد خبير عسكري أمريكي بموقف واشنطن حيال العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس من اعتداءات القوات الأوكرانية.
وأفادت وكالة أنباء "فان" أن العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور قال على قناة "فوكس نيوز"، إن أعمال السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي التي دفعت موسكو إلى العمل على إخلاء أوكرانيا من الأسلحة والنازية.
وأشار إلى أن روسيا أقدمت على هذه الخطوة بعد أن رفض الغرب الاستجابة لمطلب الرئيس الروسي بوتين بضرورة التوقف عن نشر أسلحة البنتاغون وقواعده العسكرية عند الحدود الروسية. وبدأ بوتين أخيرا يعمل على إزالة خطر ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
والآن قاربت معركة دونباس على النهاية، حيث تم تطويق القوات الأوكرانية وقطع الإمدادات عنها. وإذا لم تبدأ القوات الأوكرانية هناك تلقي أسلحتها في الأيام القليلة المقبلة فسوف تبدأ قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقضي عليها، وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي.
ولم يستبعد الخبير أن يكون الرئيس الأوكراني زيلينسكي وافق لهذا السبب على بدء المفاوضات مع الطرف الروسي. ولا بد له من أن يعمل بنصيحة الرئيس الأمريكي بايدن ليوافق على الوضع المحايد لبلاده.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن قوات "دونيتسك" وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك والتقت وحدات من القوات المسلحة الروسية، وأن الوصول إلى بحر آزوف لم يعد متاحا للجيش الأوكراني.
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