"بوتين حذر"... عقيد الجيش الأمريكي يؤيد العملية العسكرية الروسية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
ندد خبير عسكري أمريكي بموقف واشنطن حيال العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس من اعتداءات القوات الأوكرانية.
وأفادت وكالة أنباء "فان" أن العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور قال على قناة "فوكس نيوز"، إن أعمال السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي التي دفعت موسكو إلى العمل على إخلاء أوكرانيا من الأسلحة والنازية.
وأشار إلى أن روسيا أقدمت على هذه الخطوة بعد أن رفض الغرب الاستجابة لمطلب الرئيس الروسي بوتين بضرورة التوقف عن نشر أسلحة البنتاغون وقواعده العسكرية عند الحدود الروسية. وبدأ بوتين أخيرا يعمل على إزالة خطر ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
والآن قاربت معركة دونباس على النهاية، حيث تم تطويق القوات الأوكرانية وقطع الإمدادات عنها. وإذا لم تبدأ القوات الأوكرانية هناك تلقي أسلحتها في الأيام القليلة المقبلة فسوف تبدأ قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقضي عليها، وفقا لرؤية الخبير العسكري الأمريكي.
Retired US Army colonel Douglas Macgregor “This has been over a decade in the making, instigated by the West at every turn. The lives destroyed in this war are just pawns to the elites who have much bigger plans for us”. Macgregor probably won't be invited back. pic.twitter.com/ZmlOWkWVyn— Victoria Star (@Victoria0Star) March 1, 2022
ولم يستبعد الخبير أن يكون الرئيس الأوكراني زيلينسكي وافق لهذا السبب على بدء المفاوضات مع الطرف الروسي. ولا بد له من أن يعمل بنصيحة الرئيس الأمريكي بايدن ليوافق على الوضع المحايد لبلاده.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن قوات "دونيتسك" وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك والتقت وحدات من القوات المسلحة الروسية، وأن الوصول إلى بحر آزوف لم يعد متاحا للجيش الأوكراني.