https://arabic.sputniknews.com/20220302/بوريسوف-لا-يوجد-أي-خوف-في-المجمع-الصناعي-العسكري-1059356166.html
بوريسوف: لا يوجد أي خوف في المجمع الصناعي العسكري
بوريسوف: لا يوجد أي خوف في المجمع الصناعي العسكري
قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال اجتماع مجلس إدارة المجمع الصناعي العسكري الروسي اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي خوف في المجمع، فهناك جميع الفرص... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:52+0000
2022-03-02T09:52+0000
2022-03-02T09:52+0000
العالم
روسيا
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وقال بوريسوف: "كان من الصعب التنبؤ بالحجم والعمق الكاملين للعقوبات الحالية ضد الاقتصاد الروسي، لكننا وضعنا آليات مختلفة لدعم الصناعة بما في ذلك مجمع الدفاع، وأجرينا اختبارات الإجهاد. لا يوجد خوف. إن مهمة تنفيذ أمر دفاع الدولة كانت ولا تزال أولوية. في العام الماضي، تم تنفيذ أمر دفاع الدولة بأكثر من 98%. أنا مقتنع بأن لدينا كل الفرص للحفاظ على مثل هذه المؤشرات في المستقبل". وأشار بوريسوف إلى أن المجمع الصناعي العسكري يراقب باستمرار حالة الصناعة الدفاعية الروسية وكيف يتم تنفيذ أمر دفاع الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20210622/بوريسوف-التحضير-لاتفاق-تجاري-اقتصادي-بين-روسيا-وسوريا-في-مراحله-النهائية--1049326784.html
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العالم, روسيا
بوريسوف: لا يوجد أي خوف في المجمع الصناعي العسكري
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال اجتماع مجلس إدارة المجمع الصناعي العسكري الروسي اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي خوف في المجمع، فهناك جميع الفرص للوفاء بأمر دفاع الدولة لعام 2022.
وقال بوريسوف: "كان من الصعب التنبؤ بالحجم والعمق الكاملين للعقوبات الحالية ضد الاقتصاد الروسي، لكننا وضعنا آليات مختلفة لدعم الصناعة بما في ذلك مجمع الدفاع، وأجرينا اختبارات الإجهاد. لا يوجد خوف. إن مهمة تنفيذ أمر دفاع الدولة كانت ولا تزال أولوية. في العام الماضي، تم تنفيذ أمر دفاع الدولة بأكثر من 98%. أنا مقتنع بأن لدينا كل الفرص للحفاظ على مثل هذه المؤشرات في المستقبل".
وأشار بوريسوف إلى أن المجمع الصناعي العسكري يراقب باستمرار حالة الصناعة الدفاعية الروسية وكيف يتم تنفيذ أمر دفاع الدولة.