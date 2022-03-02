https://arabic.sputniknews.com/20220302/بيسكوف-النازيون-الجدد-ينشطون-في-أوكرانيا-وبدؤوا-بقتل-شعبهم-منذ-8-سنوات-1059357047.html

بيسكوف: النازيون الجدد ينشطون في أوكرانيا وبدؤوا بقتل شعبهم منذ 8 سنوات

بيسكوف: النازيون الجدد ينشطون في أوكرانيا وبدؤوا بقتل شعبهم منذ 8 سنوات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عددًا كبيرًا من التشكيلات القومية العسكرية تعمل على أراضي أوكرانيا، وهم الذين بدؤوا في قتل الناس في جنوب... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T10:16+0000

2022-03-02T10:16+0000

2022-03-02T10:16+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

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وقال خلال محادثة مع الصحفيين اليوم الأربعاء: "أنت تعلم أن هناك عددًا هائلاً من التشكيلات العسكرية ذات الطبيعة القومية: بانديرا، قوميون فقط، وكتائب، وما إلى ذلك. بالطبع، تحتاج إلى التخلص منهم... إنهم نازيون جدد حقيقيون. إنهم نفس الأشخاص الذين في 2014 - منذ ثماني سنوات - بدؤوا في قتل شعبهم، وبدؤوا في إطلاق النار وتعذيب الناس في جنوب شرق أوكرانيا".وأضاف: "في الواقع، في نفس الوقت الذي بدأت فيه الحرب، عندما بدأت جرائم الحرب، وقتها، للأسف، لم نشهد مثل هذه الوحدة في الغرب، ولم يرها أحد. ولسبب ما، لم يخطر ببال نواب البرلمان الأوروبي الوقوف احتجاجًا على قتل هؤلاء الأشخاص في جنوب شرق البلاد.. حسنا، لسوء الحظ، يجب على شخص ما معاقبة هؤلاء الناس (النازيون الجدد)".وبخصوص "نورد ستريم-2"، قال إن "الواقع الهستيري حتى الآن يجعل من المستحيل إطلاق نورد ستريم-2 ، ومن الصعب التوقع الآن"، لكن بيسكوف أعرب عن أمله في أن يحل التقييم الرصين للوضع مع مرور الوقت محل هذه الهستيريا.كما أكد بيسكوف أن مستوى الدعم لأعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتفع للغاية، وهذا يمنحه القوة.ارتفع مستوى ثقة الروس في بوتين من 60% إلى 71% خلال الأسبوع، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام.هذا وعلق بيسكوف، على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الاقتصاد الروسي يترنح، قائلا إنه يمر بضربات خطيرة، لكن هناك هامش أمان، وكذلك محتمل، "سنقف على قدمينا".وأوضح أن روسيا ترد على عقوبات الغرب غير المسبوقة بطريقة تناسبها، وتصرفاتها صارمة ومدروسة وواضحة.

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روسيا, دميتري بيسكوف