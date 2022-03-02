https://arabic.sputniknews.com/20220302/بيسكوف-نمو-مستوى-التأييد-لإجراءات-بوتين-مرتفع-جدا-وهذا-يمنح-الرئيس-قوة-1059358653.html
بيسكوف: نمو مستوى التأييد لإجراءات بوتين مرتفع جدا وهذا يمنح الرئيس قوة
بيسكوف: نمو مستوى التأييد لإجراءات بوتين مرتفع جدا وهذا يمنح الرئيس قوة
أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن النمو في مستوى التأييد لإجراءات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرتفع جدًا، وهذا يمنح... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:46+0000
2022-03-02T10:46+0000
2022-03-02T10:46+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نعلم أن مستوى التأييد لقرارات الرئيس مرتفع جداً، نشعر بذلك في نداءات المواطنين، في كلمات الدعم، في الأفعال المحددة، لقد رأينا رد فعل برلمانيينا حتى قبل الاعتراف بالجمهوريتين (لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين)، والتي تمثل من نواح كثيرة مرآة لمجتمعنا جميعاً، وبالفعل مستوى الدعم للرئيس مرتفع ومثل هذا الالتفاف حول الرئيس، في مثل هذه اللحظة الصعبة والحاسمة للغاية، مهم جداً ويمنحنا جميعاً القوة".وأضاف بأن الرئيس يشعر بدعم المواطنين؛ قائلاً: "يشعر بوتين دائماً بالناس، ويشعر دائما بالمواطنين، ويعتمد على دعمهم، وبالطبع يستمد قوته من هذا الدعم".وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وبتعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
بيسكوف: نمو مستوى التأييد لإجراءات بوتين مرتفع جدا وهذا يمنح الرئيس قوة
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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن النمو في مستوى التأييد لإجراءات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرتفع جدًا، وهذا يمنح قوة للرئيس.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نعلم أن مستوى التأييد لقرارات الرئيس مرتفع جداً، نشعر بذلك في نداءات المواطنين، في كلمات الدعم، في الأفعال المحددة، لقد رأينا رد فعل برلمانيينا حتى قبل الاعتراف بالجمهوريتين (لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين)، والتي تمثل من نواح كثيرة مرآة لمجتمعنا جميعاً، وبالفعل مستوى الدعم للرئيس مرتفع ومثل هذا الالتفاف حول الرئيس، في مثل هذه اللحظة الصعبة والحاسمة للغاية، مهم جداً ويمنحنا جميعاً القوة".
وأضاف بأن الرئيس يشعر بدعم المواطنين؛ قائلاً: "يشعر بوتين دائماً بالناس، ويشعر دائما بالمواطنين، ويعتمد على دعمهم، وبالطبع يستمد قوته من هذا الدعم".
وارتفعت ثقة المواطنين الروسي في الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من 60 إلى 70 في المئة خلال أسبوع واحد، وذلك حسب استطلاع للرأي أجرته منظمة "الرأي العام"، في الأول من الشهر الجاري.
وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وبتعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.