https://arabic.sputniknews.com/20220302/بيسكوف-يؤكد-أن-الجدوى-الاقتصادية-تحتم-إطلاق-التيار-الشمالي-2-لنقل-الغاز-إلى-أوروبا--1059358484.html
بيسكوف يؤكد أن الجدوى الاقتصادية تحتم إطلاق "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز إلى أوروبا
بيسكوف يؤكد أن الجدوى الاقتصادية تحتم إطلاق "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز إلى أوروبا
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:43+0000
2022-03-02T10:43+0000
2022-03-02T10:43+0000
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اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن القول إن المشروع قد "مات" عمليا بسبب العقوبات: "بالنسبة لموت هذا المشروع، فإن البنية التحتية جاهزة فنيا وتقنيا ولوجستيا... هذه البنية التحتية ستبقى في مكانها، ولن تذهب إلى أي مكان".وأضاف: "الفكر السليم، والجدوى الاقتصادية، تشير بوضوح إلى الحاجة إلى إطلاق هذا المشروع، في أقرب وقت ممكن".وكانت شركة "نورد ستريم إيه جي 2" السويسرية المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، أعلنت أنها تدرس تقديم طلب لإشهار إفلاسها، بعد العقوبات التي تم فرضها عليها.وقالت شركة الطاقة النمساوية "أو أم في"، أمس الثلاثاء، إنها ستعيد النظر في مشاركتها في مشروع "التيار الشمالي 2".وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 23 شباط/فبراير الماضي، عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، ومديرها التنفيذي، ماتياس فارنيغ.ويأتي ذلك، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ونزع سلاح أوكرانيا.
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روسيا, اقتصاد
بيسكوف يؤكد أن الجدوى الاقتصادية تحتم إطلاق "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز إلى أوروبا
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، جاهزة وستبقى في مكانها؛ لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية تبين ضرورة إطلاق هذا المشروع، في أقرب وقت.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن القول إن المشروع قد "مات" عمليا بسبب العقوبات: "بالنسبة لموت هذا المشروع، فإن البنية التحتية جاهزة فنيا وتقنيا ولوجستيا... هذه البنية التحتية ستبقى في مكانها، ولن تذهب إلى أي مكان".
وأضاف: "الفكر السليم، والجدوى الاقتصادية، تشير بوضوح إلى الحاجة إلى إطلاق هذا المشروع، في أقرب وقت ممكن".
وكانت شركة "نورد ستريم إيه جي 2" السويسرية المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، أعلنت أنها تدرس تقديم طلب لإشهار إفلاسها، بعد العقوبات التي تم فرضها عليها.
كما أعلنت شركة "شل" البريطانية – الهولندية، يوم الاثنين الماضي، أنها قررت إنهاء مشاركتها في مشروع "التيار الشمالي 2".
وقالت شركة الطاقة النمساوية "أو أم في"، أمس الثلاثاء، إنها ستعيد النظر في مشاركتها في مشروع "التيار الشمالي 2".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 23 شباط/فبراير الماضي، عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، ومديرها التنفيذي، ماتياس فارنيغ.
ويأتي ذلك، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ونزع سلاح أوكرانيا.