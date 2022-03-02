بينيت: إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، وذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، في القدس الغربية، مع المستشار الألماني، أوليف شولتس، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية.
القدس - سبوتنيك. وأضاف بينيت: "الزيارة تأتي في لحظة عالمية مصيرية. إسرائيل ومعها ألمانيا تريدان وقف سفك الدماء في أوكرانيا، ونقل المواجهة إلى غرف المفاوضات".
وفيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، بين الدول العظمى وألمانيا وإيران؛ قال بينيت، إن "على عاتق القيادة الإسرائيلية ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. لا اليوم، وإلى الأبد".
وتجري الزيارة على خلفية التقدم الكبير في المباحثات في فيينا بين إيران والدول العظمى، وبعد شهر من توقيع وزارة الدفاع الإسرائيلية مع شركة "تسنكروف" لإنتاج ثلاث غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلية، بتكلفة بلغت ثلاث مليارات يورو، وبتمويل جزئي من الحكومة الألمانية.
وفيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، بين الدول العظمى وألمانيا وإيران؛ قال بينيت، إن "على عاتق القيادة الإسرائيلية ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. لا اليوم، وإلى الأبد".
وتجري الزيارة على خلفية التقدم الكبير في المباحثات في فيينا بين إيران والدول العظمى، وبعد شهر من توقيع وزارة الدفاع الإسرائيلية مع شركة "تسنكروف" لإنتاج ثلاث غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلية، بتكلفة بلغت ثلاث مليارات يورو، وبتمويل جزئي من الحكومة الألمانية.