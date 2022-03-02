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https://arabic.sputniknews.com/20220302/بينيت-لا-نقبل-باتفاق-يسمح-لإيران-بتركيب-أجهزة-طرد-مركزي-على-نطاق-واسع-في-غضون-سنوات-قليلة-1059362910.html
بينيت: لا نقبل باتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع في غضون سنوات قليلة
بينيت: لا نقبل باتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع في غضون سنوات قليلة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لن تقبل بإبرام اتفاق مع إيران، يسمح لها بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع في غضون... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:53+0000
2022-03-02T11:53+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال بينيت، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يجري زيارة إلى إسرائيل: "الاحتمالية لإبرام اتفاقية ستسمح لإيران في غضون سنوات قليلة بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع لا نقبل بها".وأكد بينيت، بحسب ما نشره الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوفير غندلمان، عبر حسابه على "تويتر"، أن "إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف تضمن أمنها ومستقبلها".وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، شدد على أن "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك". وقال: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".وقالت إيران ،الاثنين الماضي، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

بينيت: لا نقبل باتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع في غضون سنوات قليلة

11:53 GMT 02.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لن تقبل بإبرام اتفاق مع إيران، يسمح لها بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع في غضون سنوات قليلة".
وقال بينيت، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يجري زيارة إلى إسرائيل: "الاحتمالية لإبرام اتفاقية ستسمح لإيران في غضون سنوات قليلة بتركيب أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع لا نقبل بها".
وأكد بينيت، بحسب ما نشره الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوفير غندلمان، عبر حسابه على "تويتر"، أن "إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف تضمن أمنها ومستقبلها".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، شدد على أن "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك". وقال: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".
وقالت إيران ،الاثنين الماضي، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.
والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.
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