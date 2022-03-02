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https://arabic.sputniknews.com/20220302/ترامب-الصين-تعتزم-غزو-تايوان-في-القريب-العاجل-1059382511.html
ترامب: الصين تعتزم غزو تايوان في القريب العاجل
ترامب: الصين تعتزم غزو تايوان في القريب العاجل
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T23:05+0000
2022-03-02T23:08+0000
الصين
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وردا على سؤال خلال مقابلة مع ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج فوكس بيزنس، عما إذا كان يعتقد أن "الغزو الصيني" سيحدث عاجلا، قال ترامب " بالطبع سيفعلون ذلك عاجلا، لأنهم يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة".وأضاف على ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إنهم (الصينيون) يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك- هذا هو وقتهم".ترامب، الذي يفكر في ترشيح نفسه مجددا للبيت الأبيض في عام 2024 وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، انتقد مرارا سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.في مقابلة مع فوكس بيزنس، انتقد ترامب طريقة تعامل إدارة خلفه بايدن مع الانسحاب من أفغانستان.وقال ترامب إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ كان يأخذ إشارات من كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف. وهو ينظر إلى ما حدث في أفغانستان ، والطريقة التي انسحبنا بها".ومضى قائلا: " لقد رأى (الرئيس الصيني) الطريقة التي تركنا بها أفغانستان وكأنها استسلام وتركنا 85 مليار دولار والموت وراءنا وتركنا مواطنين أمريكيين هناك لا يزالون يحاولون الخروج. وهو يرى ذلك، وهذه هي فرصته للقيام بما يريد القيام به، أنه يريد أن يفعل ذلك، وأرادت الصين أن تفعل ذلك لعقود".ومن المقرر أن يزور وفد أمريكي بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مايك مولين تايوان هذا الأسبوع للقاء الرئيسة تساي إنغ ون ومسؤولين تايوانيين آخرين لإظهار دعمهم للجزيرة. وقد أثارت الزيارة المخططة انتقادات من بكين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الصينية-استغلال-تايوان-لأحداث-أوكرانيا-ليس-من-الحكمة--1059095358.html
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الصين

ترامب: الصين تعتزم غزو تايوان في القريب العاجل

23:05 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 23:08 GMT 02.03.2022)
© REUTERS / DUSTIN CHAMBERSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / DUSTIN CHAMBERS
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.
وردا على سؤال خلال مقابلة مع ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج فوكس بيزنس، عما إذا كان يعتقد أن "الغزو الصيني" سيحدث عاجلا، قال ترامب " بالطبع سيفعلون ذلك عاجلا، لأنهم يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة".
وأضاف على ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إنهم (الصينيون) يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك- هذا هو وقتهم".
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الخارجية الصينية: استغلال تايوان لأحداث أوكرانيا ليس من الحكمة
24 فبراير, 11:32 GMT
ترامب، الذي يفكر في ترشيح نفسه مجددا للبيت الأبيض في عام 2024 وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، انتقد مرارا سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
في مقابلة مع فوكس بيزنس، انتقد ترامب طريقة تعامل إدارة خلفه بايدن مع الانسحاب من أفغانستان.
وقال ترامب إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ كان يأخذ إشارات من كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف. وهو ينظر إلى ما حدث في أفغانستان ، والطريقة التي انسحبنا بها".
ومضى قائلا: " لقد رأى (الرئيس الصيني) الطريقة التي تركنا بها أفغانستان وكأنها استسلام وتركنا 85 مليار دولار والموت وراءنا وتركنا مواطنين أمريكيين هناك لا يزالون يحاولون الخروج. وهو يرى ذلك، وهذه هي فرصته للقيام بما يريد القيام به، أنه يريد أن يفعل ذلك، وأرادت الصين أن تفعل ذلك لعقود".
ومن المقرر أن يزور وفد أمريكي بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مايك مولين تايوان هذا الأسبوع للقاء الرئيسة تساي إنغ ون ومسؤولين تايوانيين آخرين لإظهار دعمهم للجزيرة. وقد أثارت الزيارة المخططة انتقادات من بكين.
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