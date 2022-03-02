https://arabic.sputniknews.com/20220302/تركيا-تكشف-ما-طلبته-الدول-الغربية-منها-بشأن-العلاقات-مع-روسيا-1059350915.html
تركيا تكشف ما طلبته الدول الغربية منها بشأن العلاقات مع روسيا
تركيا تكشف ما طلبته الدول الغربية منها بشأن العلاقات مع روسيا
كشفت الرئاسة التركية ما طلبته الدول الغربية من أنقرة بشأن العلاقات مع روسيا، قائلة إن "محاوري تركيا الغربيين يطلبون منا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا،... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:53+0000
2022-03-02T07:53+0000
2022-03-02T07:53+0000
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واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة الأناضول، أن "تركيا تعتبر بالنسبة إلى الغرب حليفا مهما يُرجع إليه لطلب المساعدة والدعم والاتصال في الأوقات الصعبة"، مؤكدا أن "محاوري تركيا الغربيين يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، وألا تهدم جسور التواصل في هذا الصدد".وأوضح أن "تركيا تقول للغرب إنها لا تقبل تصرفات روسيا لكن لا نية لديها لهدم جسور التواصل معها"، معربا عن "آراء متشائمة حيال الأحداث الجارية في أوكرانيا وأنها لا تبعث كثيرا على الأمل".وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا.وقال تشاووش أوغلو في تصريحات، مساء الثلاثاء: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"، وفق "الأناضول".وفي سياق متصل، ذكر تشاووش أوغلو أن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبها بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية والحكومة الروسية قبلت ذلك.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
تركيا تكشف ما طلبته الدول الغربية منها بشأن العلاقات مع روسيا
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كشفت الرئاسة التركية ما طلبته الدول الغربية من أنقرة بشأن العلاقات مع روسيا، قائلة إن "محاوري تركيا الغربيين يطلبون منا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، وألا تهدم جسور التواصل في هذا الصدد".
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة الأناضول
، أن "تركيا تعتبر بالنسبة إلى الغرب حليفا مهما يُرجع إليه لطلب المساعدة والدعم والاتصال في الأوقات الصعبة"، مؤكدا أن "محاوري تركيا الغربيين يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، وألا تهدم جسور التواصل في هذا الصدد".
وأوضح أن "تركيا تقول للغرب إنها لا تقبل تصرفات روسيا لكن لا نية لديها لهدم جسور التواصل معها"، معربا عن "آراء متشائمة حيال الأحداث الجارية في أوكرانيا وأنها لا تبعث كثيرا على الأمل".
ومضى في هذا السياق، يقول إنه "حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين، فإن الديناميكيات التي أوصلت الخلاف إلى هذه النقطة ستشغل جدول الأعمال في العقود المقبلة".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا
.
وقال تشاووش أوغلو في تصريحات، مساء الثلاثاء: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"، وفق "الأناضول".
وفي سياق متصل، ذكر تشاووش أوغلو أن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبها بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية والحكومة الروسية قبلت ذلك.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.